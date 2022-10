Sledujte 13. díl podcastu Games Off, ve kterém si poměřujeme Wursty

11. 10. 2022 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Po dvou týdnech se opět vrací náš všeobjímající podcast, v němž řešíme vše kromě samotných her. Tentokrát v našem rozpracovaném studiu zasednou Pavel, Patrik a Aleš. Především první dva budou povídat o svých výletech k našim západním sousedům, tedy do Německa. Co tam dělali? Co jedli? Jací jsou Němci? Zvracel Pavel? Prodal Patrik ledvinu kvůli deskovkám? A proč má Aleš nápadně vyhrnutý rukáv?

To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v aktuálním díle Games Offu, který začíná v 15:00. Tak se nezapomeňte dívat!