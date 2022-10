Příští Call Of Duty bude možná jen datadisk pro Modern Warfare 2

Call of Duty vychází každoročně posledních 17 let, 2023 by ale možná mohlo tuhle tradici trochu pozměnit. Jason Schreier z agentury Bloomberg, který mnohokrát přinesl pravdivé drbíky z herního světa, tvrdí, že momentálně chystané Call of Duty bude placeným rozšířením pro nadcházející Call Of Duty: Modern Warfare 2.

Next year they'll be selling new stuff for MW2, an expansion or something like that (not sure exactly what it'll look like but it'll have campaign stuff too). No actual new COD until 2024 as I reported earlier this year