LEGO Bricktales – recenze hry, která simuluje skutečné stavění Lega

11. 10. 2022 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Je až s podivem, kolik her z franšízy slavné stavebnice LEGO vychází, a přitom v jak málo z nich je hlavním mechanismem samotné stavění. Tak například letos už se hráčům do rukou dostala humorná akční adventura z univerza Hvězdných válek, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, a naprosto příšerná bojovka LEGO Brawls. Byť v obou hrách jsou kostičky v hlavní roli, ani jedna není přímo o jejich sestavování.

Lego hry se postupem času staly synonymem zdánlivě nekonečného zástupu adventur ze světů DC (za ty hodné i za ty zlé), Marvel, Harryho Pottera, Jurského Parku, Středozemě (podle filmů špatných i dobrých), samozřejmě Hvězdných válek, a dokonce vyšla i Lego hra podle Lego filmu. Kreativní budovatelské videohry by se zatím daly spočítat na prstech ruky Lego postavičky.

Kreativní spojování kostek, tvoření úchvatných designů a řešení logických hádanek pomocí Lego dílků vychází až nyní. S neokoukaným konceptem, který se točí kolem budování staveb, strojů a řešení hádanek skrze kostičky, přichází LEGO Bricktales.

Kosti, kosti, kostičky

LEGO Bricktales vrhnou vaši minifigurku do pětice hranatých a důvěrně známých tematických světů: Bující džungle, tajemné pouště, středověkého hradu, moderního města a piráty sužovaného Karibiku. Každá z úrovní je perfektně a pečlivě vystavěná Lego dioráma, kompletně složená z kostiček. Scenérie se ztvárněním podobají úrovním v Lego Builder’s Journey, akorát s obrovským rozdílem v měřítku. Každý svět má totiž hned několik herních lokací.

zdroj: Thunderful

Pralesem porostlé hory střídají hluboké jeskyně, zatuchlé kanály, prastaré kobky a nebezpečné zátoky. Uhrančivě pestrobarevné světy je krása objevovat a pomáhat místním figurkám. Ty po vás budou chtít stavění mostů přes řeky a příkopy, skládání jeřábu, který vás vynese na vrcholek nepřístupné budovy, nebo třeba sestavení generátoru, který obnoví produkci elektřiny pro katastrofou stižené město.

Mosty, lávky, schodiště

Přestože hru vyvíjelo studio ClockStone Software, které je známé především sérií Bridge Constructor, LEGO Bricktales se neomezují pouze na stavbu mostů a plošin. V rukách budete mít třeba renovaci prodejních stánků zbořených zemětřesením, design závěsného bidýlka pro čarodějovu sovu, které je nutné perfektně vyvážit, nebo archeologickou renovaci prastaré egyptské mozaiky.

I když jsou mosty, cesty na vyvýšená místa a stále komplexnější schody zdaleka tou nejčastější hádankou, variace ostatních hlavolamů a skládaček je stále svěží a hře se daří pořád přicházet s novými nápady.

Každý hlavolam má totiž hned několik způsobů řešení. Nabídka Lego kostiček, kterou můžete ke stavbě použít, v drtivé většině případů převyšuje naprosté minimum pro úspěšné splnění úkolu a potěší nejednoho hračičku, který si chce jen tak skládat pro radost.

Designérem snadno a rychle

Na nádvoří hradu budete mít například za úkol postavit novou studnu. Zelenou fajfku za splněný úkol dostanete po umístění jednoho konkrétního dílku s rumpálem a vědrem kamkoliv nad vodní hladinu. Bohatě vám tak stačí po stranách jámy s pitnou vodou zacvaknout dvě základní kostky, na ně příčně umístit mechanismus studny a máte splněno.

Jenže si s celým projektem můžete vyhrát mnohem víc. Postavit pěkné cihlové obložení, dřevěnou konstrukci, ve které je vsazený rumpál a na níž stojí i střecha v barvách království. Celý projekt pak završí stožár s rudou vlajkou, která se vítězoslavně netřepotá na vrcholku stříšky.

Podobně se dostanete ke stavbě autíčka. Opět platí, že pro úspěšné splnění hádanky musí mít finální stavebnice čtyři kola, motor, volant a místo pro řidiče. Ale nikdo vás už nelimituje tím, jaký dáte autíčku vizuál. Jestli bude motor vpředu, vzadu, nebo třeba nad šoférem. Fantazii se v mnoha hádankách zkrátka meze nekladou.

Kreativní stavění ještě skvěle doplňuje sandbox mód, který se u každého rébusu odemkne po splnění hlavního zadání. Výslednou podobu stavebnice pak lze dále upravovat dalšími základními a tematickými kostičkami. Takže si s kteroukoliv hádankou můžete vyhrát do zblbnutí a dát jí přesně takovou podobu, jakou chcete.

Jaké si to postavíš, takové to máš

Stavba mostů v porovnání s tak volnou konstrukcí může vypadat rudimentárně, protože v Lego světě je most zkrátka pár desek přes proláklinu. Jenomže zde je zase cílem postavit celé dílo tak, aby se v hromadě kostiček nezřítilo do hlubin. Na řadu pak místo estetiky přichází spíš funkčnost a fyzikální zákony. Je celý most dobře ukotven? Jsou dílky dostatečně vyztužené? A co nějaká podpěra, bude potřeba?

Výsledné projekty nejsou jen nějakou teoretickou konstrukcí, ale reálně se objevují v herním světě, což skvěle pobízí k tomu, být při stavění co nejkreativnější a s každou skládačkou si vyhrát víc než jen do splnění zadaných cílů.

Právě ono volné stavění a přizpůsobování světa je naprosto uchvacující. LEGO Bricktales nejsou hrou pro netrpělivé. Přestože se na konec dá proletět za zhruba deset hodin, kouzlo tkví v hračičkovství a objevování. Je tedy trochu škoda, že LEGO Bricktales nemají nějaký komunitní kanál přímo ve hře, kde byste se mohli podívat, jak si s úkoly poradili jiní a jaké výtvory se jim na omezeném prostoru podařilo sestavit.

Při hraní jsem se vyloženě těšil na každou další hádanku, na každý další unikátní dílek, který můžu použít pro řešení čím dál složitějších staveb a projektů. Ale hlavně na každou další možnost vtisknout hranatému světu alespoň trochu vlastní invence a vize.

Kostrbaté ovládání na konzolích

Řešení hádanek není jediná kratochvíle, kterou bude vaše virtuální minifigurka v imaginativních Lego světech podnikat. Postupně si totiž odemknete pět různých schopností, které vám po vzoru her z žánru metroidvania zpřístupní dříve uzamčené lokace a pasáže. V nich sice nenajdete žádné další extra hlavolamy, ale užijete si vyzobání nepovinných sběratelských předmětů a truhel s herní měnou, za které nakoupíte kostýmy pro postavičku nebo další dílky a barvy do sandbox módu.

Neuvěřitelnou hravost může bohužel trochu pošpinit hraní na konzoli, protože ovládání není vyřešeno úplně šťastně. V prvé řadě má analog pod palcem v režii virtuální kurzor, což je vždy pracnější a nemotornější než ovládání myší a horkokrevnějším hráčům může výrazně omezit životnost gamepadu. Obzvláště frustrující jsou momenty, kdy se snažíte zasadit kostičky na hůře viditelná místa a automatické přichytávání dílků k už existující konstrukci jde vyloženě proti vám.

Ve druhé řadě mi citelně chyběly některé pokročilejší budovatelské nástroje, například umístění duplicitních dílů podle osové souměrnosti nebo „kapátko“ už umístěných kostiček. Nutnost skládat dílek po dílku pendlováním kurzorem od palety k vznikající stavebnici je otravná a jde proti tomu, o čem hra v jádru je – snažit se vytvořit unikátní stavbu podle vlastní fantazie. To se totiž může velmi rychle zprotivit, když máte před sebou při stavbě obrovské houpací lodě vidinu křečí do palců, až budete umisťovat pětadvacet identických prvků.

Nejvíc Lego hra

I přes kostrbaté ovládání na konzolích je LEGO Bricktales hrou, která nejpřesněji zachycuje esenci Lega jako takového. Jeho kreativitu, imaginaci a stále nové možnosti, jak kostičky skládat a zdobit s nimi okouzlující světy.

Hra nepostrádá humor, kterou jsou Lego tituly proslulé, a relaxační stavění udělá radost velkým i malým. I přes relativní krátkost a absenci skutečně volného režimu jsem se cítil, jako bych si hrál se skutečnou stavebnicí. Jiné Lego hry už nikdy nebudou tak přitažlivé jako dřív.