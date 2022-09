LEGO Brawls – recenze nejhorší Lego hry všech dob

6. 9. 2022 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Jaké kvality by měla mít každá správná bojovka? Tak v prvé řadě asi uspokojivý soubojový systém, dále pak určitě hodně zajímavých arén, unikátní seznam odlišných bojovníků, lákavé herní módy a v neposlední řadě asi i nějakou progresi, která láká k opakovanému hraní. Dobré zprávy: LEGO Brawls, nová mlátička říznutá populární stavebnicí, katastrofálně selhává v naprosto všech výše zmíněných aspektech.

V prvé řadě je trochu zavádějící považovat LEGO Brawls za novou hru. Jde totiž o port, který se v rámci předplatného Apple Arcade podíval na zařízení z rodiny iPhonů a iPadů už před třemi lety. Po nepochopitelně dlouhé době vychází na současné i minulé generaci konzolí a PC, ale s nulovou přidanou hodnotou a neadekvátně vysokou cenovkou.

Obsah ohlodaný na Lego kost

V jádru je LEGO Brawls zjednodušenou bojovkou ve stylu Super Smash Bros. V malých arénách rozdělených do několika horizontálních úrovní se mydlí osm Lego minifigurek v několika nenápaditých herních režimech. Nejčastěji jsou rivalové rozděleni do dvou týmů a soupeří o zabrání a udržení území uprostřed arény. Jindy zápasí všichni proti všem o to, kdo porazí co nejvíce protivníků, nebo je naopak vítězem ten, kdo přežije jako poslední. V dalším herním módu, který je navázaný pouze na určité mapy, se s ostatními zase předháníte o to, kdo v úrovni posbírá co nejvíce broskví. Každý zápas trvá zhruba dvě minuty a… No, a to je vše.

Soubojový systém je zjednodušený na dřeň. Každá postavička má totožný základní útok, krátký sprint a sloty na dva speciální útoky, které padají z power-upů v arénách. Asi se od mobilního portu nedají očekávat komplexnější mechanismy jako blokování, komba, hody a úhyby, ale LEGO Brawls zápasení zjednodušují na triviální drcení tlačítka základního úderu, který sem tam okoření speciální, silnější útok. Což je jakž takž zábavné asi první půl hodiny.

Soumrak minifigurek

Jediný strategický prvek spočívá v používání speciálních útoků. Ty jsou zajímavé aspoň na pohled a dají se rozdělit do dvou skupin: Jednak ty, které se tematicky vážou ke konkrétní aréně, jednak ty, které si zvolíte při budování vlastního virtuálního Lego bijce. V úrovni s pirátskou lodí tak třeba můžete z postaviček kanónem nadělat hromádku kostiček či na sebe vzít podobu žraloka. V levelu ze setu Ninjago zase můžete na chvíli osedlat futuristickou ninja motorku a srážet protivníky.

Každému panáčkovi můžete vybrat až tři konkrétní speciální útoky, které náhodně získáváte sbíráním power-upů v aréně. Jenomže některé posilováky jsou natolik zbytečné, že je ani nemá smysl používat. Například taková laserová disco koule dává obrovské poškození všem okolo. Kdo by si potom dobrovolně vzal možnost postavit zeď z kostiček… kterou lze velmi jednoduše přeskočit? To pak vede k tomu, že přestože po bojišti pobíhá osm diametrálně odlišných Lego figurek z různých tematických setů, všechny do jedné používají ty stejné speciální útoky.

zdroj: Lego

Jakmile se na obrazovce mydlí osm postaviček, do toho někdo vyvolá tyranosaura z Lego setu Jurský park, jiný do chumlu hodí výše zmíněnou disko kouli a ostatní začnou metat svoje speciální útoky, vzniká na obrazovce naprostý nezábavný bordel, ve kterém se nedá zorientovat. Případné výhry spíš než jako cílené týmové snažení nebo demonstrace hráčských schopností působí jako dílo náhody.

Mlátička pro děti?

Jasně, cílovkou LEGO Brawls asi úplně nejsou hardcore hráči, budou jí primárně děti starší sedmi let, jak hlásá věkové omezení. Ale dovolím si tvrdit, že průměrný školák se déle zabaví u reálné libovolné základní Lego stavebnice za pár stovek, protože LEGO Brawls prostě není příjemné ani hrát, ani se na něj dívat.

Například ovládání analogovými páčkami je naprosto nemožné, protože nějakého koumáka napadlo, že skok bude krom křížku přiřazený také na posunutí analogové páčky nahoru. Běžíte doprava, ale páčku máte jeden stupeň nad horizontální osou? Panďulák bude poskakovat, jako kdyby stoupl na kostičku Lega. Pokud si chcete ušetřit zbytečné vztekání, budete odkázaní na D-pad.

Figurky se navíc pohybují se zvláštní setrvačností, kterou přiřazuji tomu, že vývojáři z Red Games Co. prostě vzali ovládání z mobilů a bez jakýchkoliv úprav ho překlopili na ovladače konzolí. Nepřesné a frustrující ovládání tak ještě více umocňuje pocit, že vítězství v zápase LEGO Brawls je jen o štěstí.

Grafické zpracování hry na malých mobilních obrazovkách může vypadat dobře, ale na velké televizi je vyloženě otřesné. Modely okolí a postaviček jsou zubaté, o nějakých efektech ani nemůže být řeč a prostředí jsou nepřehledná a sterilní.

Arény jsou prťavé a je jich poskrovnu, byť je každá unikátní tematickým zasazením do snadno rozpoznatelných Lego setů, jako jsou Piráti, Western, Ninjago, Jurský park nebo třeba Hrady. Vizuál podtrhuje velmi základní a repetitivní hudba, která po patnácti minutách začne lézt na mozek. Zvukové efekty jsou mišmaš všelijakého cinkání a břinkání, ze kterého po chvíli třeští hlava. Na LEGO Brawls se zkrátka špatně dívá a ještě hůř se to poslouchá.

Tisíce kostiček

Hra má jediný pozitivní prvek, a to spojení se značkou Lego. Z postupně se rozšiřující nabídky dílků a kostiček si můžete postavit přesně takového bojovníka, jakého chcete, a vyzbrojit ho jakoukoliv z desítek zbraní. Úpravy jsou ale pouze kosmetického rázu a nemají pražádný dopad na hratelnost. Figurka bude útočit stejně rychle a silně, ať už třímá kopí, dvojici ryb, bagetu, nebo třeba laserový meč. Dokážu si ale představit, že stavění vlastních panáčků bude největším lákadlem hlavně pro děti.

Postupné odemykání kostiček a celých figurek je taky jedinou reálnou progresí hry. Není tady nic jako kampaň, a tak pouze bezcílně přecházíte od jednoho zápasu k druhému.

Na trhu existují mnohem lepší (a levnější) alternativy k LEGO Brawls, nedávno například vyšla bojovka z DC univerza Multiversus. U jedné televize je pak mnohem zábavnější ztřeštěnost Gang Beasts. Pokud vám jde vyloženě o Lego, jakákoliv jiná Lego hra je o míle lepší, například skvělá LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Velmi slibně vypadá i chystaná logická hříčka LEGO Bricktales. LEGO Brawls zkrátka aspirují na nejhorší hru s populární stavebnicí v hlavní roli.

K hodnocení bych byl smířlivější, kdyby na LEGO Brawls nevisela naprosto absurdní cenovka. Hry podobných kvalit byly kdysi zdarma v cereáliích nebo Happy Mealu. Říkám si, jestli ze strany Lega nejde o nějaký ďábelský marketingový plán, který lidi raději nažene do obchodů pro stavebnice, protože za těch čtyřicet eur, která vydavatel za hru chce, můžete mít už slušné sety, se kterými se vy i vaše dítko zabavíte mnohem lépe a na delší dobu.