Lego Star Wars: The Skywalker Saga – recenze z předaleké galaxie pro hračičky

4. 4. 2022 17:00 | Recenze | autor: Pavel Makal

Kolik dobrých her z univerza Star Wars jsme v posledních letech dostali? Fallen Order, Squadrons… I pokud započítáme VELMI diskutabilní dvojici rebootů značky Battlefront, stačí nám k součtu prsty jedné ruky.

Z exkluzivního partnerství s EA zkrátka mnoho pšenky nevykvetlo, a i když se poměry uvolnily a v příštích letech by se mělo přeci jen blýskat na lepší časy, pokud letos nedojde k očekávanému představení a rychlému vydání pokračování dobrodružství Cala Kestise, budeme zřejmě ještě dlouho čekat.

Jestli se vám ale po předaleké galaxii opravdu hodně stýská a navíc máte vřelý vztah k nejpopulárnější stavebnici na světě, můžete si s radostí zavýsknout, protože studio Traveller’s Tales, které se o herní Lego stará už roky a i s Hvězdnými válkami už má své letité zkušenosti, již zítra naservíruje kolekci takových rozměrů, jaké jsme tu snad ještě neměli. Po letech problematického vývoje přichází Lego Star Wars: The Skywalker Saga a svůj název bere pekelně vážně – provede vás kompletní ságou rodu Skywalkerů, tedy všemi devíti filmy hlavní série Hvězdných válek.

Láska k Legu je láska veliká

Moje obligátní upozornění: Miluju Lego. Tedy spíš, znovu miluju Lego. Jako zpovykané dítě 90. let jsem byl obdarováván bezpočtem setů s piráty, rytíři, kovboji, indiány i vesmírnými roboty. Na přelomu tisíciletí převážila láska k videohrám a stavebnice putovaly do sklepa, kde nyní nabírají na ceně, před časem jsem si ale pořídil další sadu a po ní několik dalších, protože se láska opětovně rozhořela a v plném burácení jí brání jen omezený prostor mého kumbálu. Zároveň s plnou vážností přiznávám, že The Lego Movie považuji za jeden z nejvtipnějších filmů, kterými si pravidelně vylepšuji náladu a ztřeštěné gagy v kostičkované stylizaci mi přijdou nesmírně okouzlující.

Jako takový jsem tedy naprosto ideálním konzumentem dnes recenzované hry. Právě výše zmíněné charakterové rysy jsou totiž zcela zásadní pro to, abyste si průchod její kampaní i vedlejším obsahem naplno užili. Jako by se opakovala situace s nedávno recenzovanými Tiny Tina’s Wonderlands – i Lego Star Wars: The Skywalker Saga jsou natolik prodchnuté situačním humorem velmi specifického charakteru, že je můžete buď milovat, nebo jimi být dokonale otráveni. Manévrovacího prostoru mezi těmito dvěma variantami je asi tolik, kolik měl Luke Skywalker při svém náletu na Hvězdu smrti.

zdroj: Warner Bros. Games

Skywalker Saga je rozhodně nejambicióznějším projektem studia TT. Vývojáři pro ni připravili nový engine a oproti předchozím Lego hrám se pokusili mnohem více otevřít jak jednotlivé lokace, tak i samotnou hratelnost, která nyní v některých ohledech skutečně připomíná akční adventuru. Přesto se nemohu ubránit jistému zklamání, že ve svých krocích nešli ještě trochu dál a Skywalker Saga není „víc hrou“. K tomu se ale ještě dostaneme.

Obsahu na rozdávání

Po spuštění hry vás přivítá nabídka čítající všech devět filmů, zpočátku si ale můžete vybrat vždy jen první díl každé z trilogií. V devíti epizodách projdete všechny zásadní dějové události: Někdy hra (logicky) trochu přidá plyn a některé dějové aspekty upozadí či urychlí, jindy vám naopak nějakou scénu trochu ozvláštní či protáhne. V každém případě ale platí, že si Skywalker Saga z děje neustále utahuje, a tak jsou mnohé ikonické momenty dokonalou parodií sebe sama. To třeba když Palpatine omylem vyhlásí Příkaz 67 a klonoví vojáci začnou velmi efektně tančit, dokud se jejich šéf neopraví na Příkaz 66.

Mnoho gagů jako tradičně spočívá v tom, že na pozadí někdo tropí neplechu, někam padá, droidi opouštějící loď v záchranném modulu omylem prchají v obří pračce a podobně. V globálu se dá říct, že Skywalker Saga je velmi vhodná i pro dětské publikum, právě proto, že i vyloženě vážné momenty (Anakinovo vyvraždění vesnice písečných lidí) jsou podány s humorem a na žádné velké násilí se tu nehraje, ani když blastery blastují a světelné meče světelně mečí. Pokud jste tedy své ratolesti už ukázali Star Wars, může Skywalker Saga skvěle posloužit jako zábavná společná aktivita, zejména díky tradičně vydařené kooperaci.

Autoři si dali velmi záležet, aby z každé slavné lokace dýchala známá atmosféra, i když je obývají Lego panáčkové. Skywalker Saga je opět zvláštním spojením realistických prostředí s Lego prvky. Ne vše ve hře je vystavěno z kostiček, výsledný efekt ale působí skvěle a nutno říct, že se nový engine opravdu povedl.

Musím si ale přeci jen trochu povzdechnout, že při hraní na PlayStationu 5 v režimu s 60 FPS jsou vzdálenější objekty poněkud rozmazané a komplexnější scény působí neostře. Tak technologicky pokročile, abych byl něco takového ochoten zcela pominout, Skywalker Saga opravdu nevypadá. Taktéž nepříjemně působí přepínání do příběhových animací, které mají nižší snímkování, což vás okamžitě vytrhne ze zážitku.

Ale zpátky k chválení. TT Games chtěli zjevně potěšit fanoušky a doslova je zahrnout obsahem, což se jim veskrze povedlo. Ve hře figuruje několik stovek hratelných postav, prakticky každý, kdo se kdy ve Star Wars mihl, vám může projít pod rukama. Hrdinové se dělí do několika tříd (rytíři Jedi, droidi a podobně), z nichž každá má nějaké ty speciální schopnosti hodící se do různých situací. V rámci děje se vám může stát, že narazíte na místo, k jehož zpřístupnění potřebujete aktuálně nedostupnou postavu, což je jasný signál, že se sem máte vrátit později během volného hraní a přivést s sebou potřebného člena party.

Star Wars pro mladší a nepokročilé

Jednotlivé třidy můžete také vylepšovat za cenu speciálních Kyberkostek a malých frfníků, které se povalují všude kolem. Jednotlivé lokace jsou až po okraj plné různě poschovávaných pokladů, mimo hlavní příběh můžete plnit i vedlejší úkoly, povídat si s obyvateli či prostě jen zjišťovat, jaké součásti prostředí jsou nějakým způsobem interaktivní. Vyjma pobytu na planetách se vypravíte i do vesmíru, zapojíte se do bitev ve stíhačkách, rozstřelujete asteroidy, závodíte a podobně.

zdroj: Warner Bros. Games

Je ovšem třeba zdůraznit, že i přes velké množství různých aktivit je Skywalker Saga stále velmi jednoduchou hrou, nad kterou zkušený hráč zřejmě ohrne nos, pokud mu tedy nesedne téma a stylizace. Ano, střílí se tu, a je tu dokonce krycí systém, ale neumím si představit, jak by se vám mohlo podařit umřít (zejména s přihlédnutím k obligátně otřesné mušce takových stormtrooperů). Souboje se světelnými meči si bohužel také vystačí s pouhým drcením jednoho tlačítka (můžete jich kombinovat víc, ale velký smysl to nemá). Neříkám, že mají Lego Star Wars připomínat moderní akční RPG, ale komba z rubaček typu God of War by neškodila.

Přílišnou jednoduchostí (a nejen obtížnostní, ale i systémovou) trpí herní zážitek. Hratelnost je mělká a nepředstavuje prakticky žádnou výzvu, souboje s bossy jsou spíše zdlouhavé než náročné a ani jednoduché hádanky vám žádné vrásky na čele nenadělají. Jestli jste už někdy v životě hráli nějakou videohru, neexistuje v rámci Skywalker Sagy jediný moment, který byste snad museli opakovat nebo se kvůli němu nějak zvlášť snažit.

Společně se Impériu vzdoruje líp

To, co vás tedy může vést kupředu, jsou další gagy, nápady autorů, objevování galaxie a sběratelská vášeň. Pokud sháníte odpočinkový titul pro sebe či pro hraní s nepříliš zkušeným partnerem nebo potomkem, pak může Skywalker Saga být dobrou volbou, pokud tedy plníte výše zmíněná kritéria fanouškovství.

Jen mějte na paměti, že tohle není It Takes Two, které přeci jen vyžaduje o mnoho více umu a vzájemné koordinace. Já jsem si průchod hrou z velké části užil právě proto, že vedle mě seděla (nehrající) přítelkyně a společně jsme se smáli scénkám, které na reálie Star Wars vývojáři naroubovali. Ono vidět Lego císaře, kterak huláká UNLIMITED POWER a mává s plastovými Lego blesky v ručičkách je zkrátka okouzlující.

Dabing je velmi vydařený, typickou hudbu a zvuky využívají autoři na maximum, byť tedy legendární melodii z kantýny v Mos Eisley si možná zamilovali až moc. S ohledem na zřejmé zaměření na dětské publikum samozřejmě zamrzí absence lokalizace, rodičové zkrátka budou ratolestem muset některé věci dovysvětlit, i když situační humor scének funguje i beze slov.

V průběhu hraní jsem nenarazil na žádné technické problémy vyjma výletu na Kamino, kde se v klonovací kolonii z nějakého důvodu zbláznily textury a na všech objektech divoce problikával černý podklad. Restart checkpointu nicméně pomohl.

Jednotvárný zážitek, jehož největší kouzlo tkví v látce, ne v samotném hraní.

Suma sumárum si sice autorům povedlo posunout Lego hry na vyšší úroveň, skutečná revoluce se ale neodehrála a ve finále jsme dostali větší a bohatší, ale pořád relativně jednotvárný zážitek, jehož největší kouzlo tkví v látce, ne v samotném hraní.

I proto si dobře rozmyslete, za co chcete dát své peníze. Pokud oněch 1 300 Kč investujete především do veselých, společně strávených chvil, pak nebudete zklamaní a mnoho lepších her na podobnou aktivitu nenajdete, pokud vůbec nějakou. Jestli ale hledáte pořádnou pařbu, pak jste na špatné adrese.