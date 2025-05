Nejčtenější články týdne – Mlhy Avalonu

26. 5. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Mezi nejčtenější články uplynulého týdne patřily příběhy o herních světech, které se neustále rozšiřují a překvapují. Tainted Grail: The Fall of Avalon nás zavedl do temného artušovského mýtu, kde morální šedá zóna a podivné výjevy tvoří základ fascinujícího RPG zážitku. RoadCraft, nejnovější přírůstek do rodiny simulací těžké techniky, přinesl svěží přístup k budování a obnově světa, zatímco Anno 117: Pax Romana nás vtáhlo do římské říše, kde jsme mohli zažít klidnou prosperitu i ekonomické výzvy. Deliver At All Costs se pokusil spojit arkádové ježdění s příběhem plným konspirací, ale zanechal nás s otázkou, co vlastně chtěl říct. A nakonec, fanoušci Cyberpunku 2077 se mohou těšit na pokračování s pracovním názvem Project Orion, které slibuje nové město a další rozšíření fascinujícího univerza.

