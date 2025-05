Stellar Blade chystá pokračování, dorazit má překvapivě brzy

21. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jihokorejské studio Shift Up oficiálně potvrdilo, že se jejich sci-fi akce Stellar Blade dočká pokračování – a navzdory tichému oznámení se zdá, že Stellar Blade 2 není vůbec daleko. Podle prezentace pro investory by druhý díl akční řežby o vnadné androidce mohl vyjít už ke konci roku 2026.

zdroj: Shift Up

Zpráva o pokračování se objevila vcelku nenápadně na slajdu zaměřeném na expanzi značek, kde vedle zmínky o mobilní střílečce Goddess of Victory: Nikke a záhadném projektu Witches figuruje také plánovaná platformní expanze pro Stellar Blade – s největší pravděpodobností jde o červnový port na PC. Hned vedle se pak objevil jednoduchý modrý box se slovem „sequel“.

Druhý Stellar Blade má světlo spatřit ještě před rokem 2027, což by znamenalo, že cílí na vydání už v příštím roce. Na plnohodnotný AAA titul je to poměrně rychlý vývojový cyklus, ale Shift Up evidentně věří ve stabilní základ jedničky, na kterém mohou stavět.

První Stellar Blade se vesměs těšil hráčské přízni, pozitivní recenzi si vysloužil i u nás. „Parádní, zábavná rubačka, která by potřebovala trochu osekat a přebrousit některé designové prvky. Zábavný soubojový systém a hromada originálně hnusných nepřátel ale převažuje nad začátečnickými přešlapy studia,“ napsala tehdy Pavel Makal a nadělil EVE osmičku.

Zatímco o druhém dílu zatím víme nad rámec zmínky v prezentaci jen minimum, už 11. června se dočkáte PC verze toho prvního. Ta dorazí jak na Steam, tak Epic Games Store, a ve stejný den vyjde i kompletní edice pro PlayStation 5 i PC, která nabídne základní hru, bonusové kostýmy pro hlavní hrdinku a další obsah.

Shift Up nicméně v této souvislosti čelí překvapivému problému: hra je aktuálně na počítačích blokovaná ve více než 120 zemích. Studio uvedlo, že „úzce spolupracuje se společností Sony“ na řešení problému s regionální dostupností ještě před plánovaným vydáním.