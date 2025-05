PC verze Stellar Blade má problém s regionálním zámkem

PC verzi Stellar Blade studio Shift Up oznámilo teprve nedávno, ale už teď má na počítačích potíže. Hra byla na Steamu zablokovaná ve více než 120 zemích, obecně v těch, kde není dostupná síť PlayStation Network, ačkoliv tvůrci dříve avizovali, že účet v této službě nebude vyžadovaný, lze však díky němu získat bonusový oblek.

Autorské těleso na situaci promptně zareagovalo a uvedlo, že blokování už pilně řeší s vydavatelem, kterým je právě PlayStation. Jakmile budou mít další informace a problém se rozplyne, dají fanouškům vědět.

