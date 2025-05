Detektiv, inkvizitor, kat. Dark Heresy od tvůrců Rogue Tradera slibuje ještě temnější Warhammer

23. 5. 2025 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Během včerejší akce Warhammer Skulls Showcase došlo na oznámení mnoha nových videoherních projektů z univerza Warhammeru. Ačkoliv dost z nich bylo zajímavých, tahové RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy přeci jenom vyčnívalo, především kvůli autorskému studiu a jeho historii.

Jde o další titul týmu Owlcat Games stojícího za radostmi jako Pathfinder: Wrath of the Righteous či Warhammer 40,000: Rogue Trader, nad nímž se Jakub Malchárek rozplýval v recenzi. Pro celek se tedy jedná o návrat do sci-fi vesmíru, který bude ještě temnější než minule.

zdroj: Owlcat Games zdroj: Owlcat Games

Tentokrát se vžijete do role inkvizitora, který potírá herezi v sektoru Calixis. Vaším hlavním úkolem je ochrana Impéria před různými nebezpečími, jako jsou mimozemské hrozby, kacíři či mutanti. K řešení problémů můžete využít jakýchkoliv prostředků – jediné na čem záleží, je vykonání Císařovy vůle.

Čeká vás odhalování spiknutí, výslech podezřelých i hluboký detektivní systém, v němž se pokusíte odkrýt různé konspirace, jež před vámi postupně rozplete košatý příběh. Samozřejmě ale nebudete sami. Chodit budete ve čtyřčlenné úderné jednotce složené z různorodých pěšáků s osobitou hratelností a pohledem na svět. Ve výčtu nechybí třeba Katachánec, Ogryn či krootí žoldák.

Zatímco jejich osobnost si užijete v plně namluvených rozhovorech, schopnosti zase využijete v tahových soubojích mířících na to, aby odměnily plánování a bezohlednou efektivitu. Zaměříte se na slabá místa nepřátel, které můžete zastrašit natolik, že se vzdají. K tomu bude zapotřebí vysoká morálka vašich svěřenců, abyste v potyčkách získali převahu. Na své si ale přijdou i nadšenci do brutality, kteří mohou lámat snad všechny kosti v tělech těch, kteří se vám postaví.

Studio obecně slibuje výrazný krok vpřed oproti předchůdci. Warhammer 40,000: Dark Heresy se od něj nebude odlišovat jenom zasazením, ale rovněž nabídne propracovanější grafickou stránku a výrazné změny v RPG systémech, kam patří třeba jiný systém morálky založený na radikálně-tradicionalistickém inkvizičním spektru. Změnou také projde systém krytí, zorného pole, ze souboje zmizí „momentum“ systém a přibudou nové schopnosti.

Vydání je potvrzené na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. S ohledem na datum studio neprozradilo ani orientační období. Pravděpodobný je nejdříve příští rok.