Bojiště: Superzemě. Helldivers 2 vydávají další masivní update

20. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Není to ani týden, co jsme psali o velkém updatu pro skvělou online akci Helldivers 2, a ukázalo se, že to byla jen zahřívačka před hlavním chodem. Dneska hra odstartuje událost s názvem Heart of Democracy, ve které prohnaní emzáci Ilumináti dobývají Superzemi. Kolébka lidstva se stává novým bojištěm o záchranu řízené demokracie.

zdroj: Arrowhead Studios zdroj: Arrowhead Studios

V předchozím updatu do hry přibyly dva nové druhy protivníků a možnost úpravy zbraní. I přes hrdinský odpor se ale obráncům Superzemě nepodařilo invazní armádu zastavit na okraji sluneční soustavy a teror z vesmíru zaplavuje a vypaluje lidská města (a s nimi miliony potenciálních voličů).

Heart of Democracy je voláním o pomoc pro všechny obránce řízené demokracie, i když třeba už uniformy dávno pověsili do skříně.

Největším tahákem updatu je potom nový biom. Velkoměsta plná mrakodrapů, mezi kterými můžete najít třeba masivní protivzdušné artilerie pro sestřelování transportních lodí. Prostředí je samozřejmě plně zničitelné.

S tím souvisí i nové typy misí, kdy se s Ilumináty přetahujete o území. Ve zničených ulicích můžete narazit na vojáky, kteří vám pomůžou v boji, ale i na civilisty, jež musíte za každou cenu ochárnit... a hlavně je omylem netrefit, jinak vás čeká rozsudek smrti!

Helldivers 2 lze hrát na PC a PlayStationu 5.