Kronika středověkého světa na papíře – recenze artbooku The Art of Kingdom Come: Deliverance II

23. 5. 2025 18:00 | Popkult | autor: Šárka Tmějová

Ve světě, kde většina herních artbooků stále slouží spíš jako doplněk sběratelské edice pro skalní fanoušky, přichází The Art of Kingdom Come: Deliverance II jako výjimka potvrzující pravidlo. Vskutku monumentální svazek o 382 stranách není jen sbírkou „pěkných obrázků“. Do rukou se nám dostává takřka výtvarná kronika, detailní archiv a současně emocionální ohlédnutí za jedním z největších úspěchů české herní scény vůbec.

zdroj: Vlastní

Kingdom Come: Deliverance II, pokračování středověkého RPG z dílny pražských Warhorse Studios, se po svém únorovém vydání vyšvihlo mezi mezinárodní hity. Více než tři miliony prodaných kopií, nadšené recenze a věrná fanouškovská základna jen podtrhují fakt, že i česká hra může na globální scéně stát vedle největších blockbusterů. A právě tak výjimečný titul si zasloužil i výjimečný doprovod: artbook, který vypráví celý vizuální příběh hry od prvních skic až po závěrečné titulky.

Publikace The Art of Kingdom Come: Deliverance II, vydaná pod křídly labelu Xzone Originals, vznikala přes devět měsíců. Na jejím vzniku se velkou měrou podíleli přímo vývojáři a vývojářky z Warhorse.

zdroj: Vlastní zdroj: Vlastní

Oproti prvnímu artbooku se kniha věnovaná druhému dílu rozrostla o víc než 130 stran, a její ambice jsou jasné: ukázat nejen estetickou stránku hry, ale i zákulisí jejího vzniku, všechny kompromisy, inspirace, slepé uličky i triumfy. Prosté náčrtky, velkoformátové krajinky na rozkládacích čtyřstranách, ale i četné iterace obálky fyzických kopií či zajíčků z uživatelského rozhraní, kteří se stali neoficiálními maskoty hry.

Na křídovém papíře zkrátka najdete stovky dosud nezveřejněných ilustrací – od návrhů postav a lokací přes studii výtvarného stylu až po ukázky technických řešení a vizuálních experimentů. I o doprovodné texty se postarali samotní tvůrci – výtvarníci, grafici, designéři i historičtí konzultanti, kteří dodávají knize autenticitu, ale někdy i určitou osobní rovinu.

„Ve vývoji her se těžko hledá okamžik, kdy něco opravdu končí. Tvorba této knihy pro mě byla takovou symbolickou tečkou za vývojem, na kterém jsme strávili roky,“ říká Filip Štorch, konceptář ve Warhorse a jeden z editorů publikace. Jeho slova vystihují rozsah celé knihy, rekapitulující cestu, která začala někde u hrubých černobílých skic a skončila u realisticky ztvárněného středověkého Trosecka a Kutnohorska.

zdroj: Vlastní

Nejde však jen o retrospektivu a ohlédnutí za osmiletým vývojem. Artbook zároveň slouží jako oslava řemesla. Detailní kresby zbrojí, architektury či krajiny dokazují, s jakou pečlivostí Warhorse Studios přistupovalo k historické věrnosti. Nic tu není náhodné nebo od oka – každý kámen v klášteře, každá látka na Jindrově oděvu mají své opodstatnění.

Zvláštní pozornost si zaslouží i formální zpracování knihy, která vychází v češtině a angličtině. Formát 30 × 23 cm je ideální pro prezentaci detailních ilustrací a současně perfektně ladí s prvním dílem artbooku, což ocení sběratelé, kterým dvojka nebude vyčnívat na poličce.

zdroj: Vlastní zdroj: Vlastní

Za zmínku stojí i úvodní a závěrečné slovo spoluzakladatelů Warhorse – předmluvu napsal Dan Vávra, kreativní ředitel obou dílů, a doslov Martin Klíma, výkonný producent. Oba texty dodávají knize další vrstvu – osobní, upřímnou, možná až poeticky dojemnou. Jen potvrzují, že i za velkým komerčním úspěchem může stát ve světovém kontextu malý tým s vášní, vizí a houževnatostí.

Na české herní scéně nenajdete mnoho podobně komplexních a profesionálních publikací. The Art of Kingdom Come: Deliverance II je výjimečný projekt, který si klade za cíl zachytit nejen vizuální podobu hry, ale i duši týmu, který ji stvořil. Je to kniha pro fanoušky, hráče, výtvarníky, historiky, ale vlastně kohokoli, koho zajímá, co se děje za oponou při tvorbě velkých herních světů.

Oslava tuzemské kreativity i vizuální pocta hře, která dokázala, že i kovářský synek ze Stříbrné Skalice může otřást světovou herní scénou. Pokud vás druhý díl Kingdom Come chytil za srdce, neměla by ani tahle kronika chybět ve vaší knihovně.

zdroj: Vlastní zdroj: Vlastní