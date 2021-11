Nejčtenější články týdne – král arkádových závodních her je zpátky

8. 11. 2021 9:32 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Den, kdy se Playground Games nepovede nová Forza Horizon, bude zapamatováníhodný. Neuvěřitelně šikovní vývojáři a vývojářky ze studia, kde druhý tým chystá nové Fable, jsou jednoduše mistry svého řemesla. Za to jim patří veškerý obdiv a všechny ty devítky a desítky jsou bezpochyby zasloužené. Bohužel ale nemají ani žádnou velkou konkurenci - Need for Speed zrovna spí a moc dalších velkých tříáčkových arkádových závodů s takhle širokým i hlubokým rozptylem jednoduše není. Forza Horizon 5 má ale do jednookého krále daleko a její recenze se u nás právem vyšvihla na pozici nejčtenějšího článku uplynulého týdne.

