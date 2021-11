Tisíc dolarů, slevy, odměny a hry. Ubisoft slaví narozeniny ve velkém stylu

3. 11. 2021 12:25 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft slaví pětatřicáté narozeniny, byť s několikaměsíčním zpožděním. Firma totiž vznikla v březnu 1986, ale budiž. Pro nás je důležité, že spoluzakladatel a šéf firmy Yves Guillemot nepojal oslavy sobeckým boucháním šampaňského ve své honosné kanceláři, ale myslí i na nás, respektive na vás. Od 2. listopadu až do 19. prosince budou probíhat oslavy, ze kterých můžete leccos vytěžit.

Celkem půjde o šest týdnů virtuálních dárků, odměn, bezplatných víkendů a slev. Tedy o naprosto běžné věci, které má francouzský vydavatel na denním pořádku, jen je tentokrát koncentruje do kratšího časového období a vrazí jim štempl narozeninových oslav.

Stačí zamířit na Ubisoft Store, kde už probíhá každodenní šance, jak získat až tisíc dolarů v kreditech do Ubisoft Wallet. Tím to v obchodě ale ani zdaleka nekončí, neboť tam probíhají velké slevy na téměř všechno, co není vyloženě čerstvé jako třeba Far Cry 6 a Riders Republic.

zdroj: Ubisoft

S velkými slevami si tam můžete nyní pořídit všechno možné od Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla, přes Anno 1800 až po Far Cry 5 nebo třeba The Division 2. Masivnímu škrtání cenovek neunikly ani starší kousky včetně legendárních Heroes of Might and Magic III (aktuálně jen 2,5 eura), ale ty už nejspíš máte z GOGu. Ve slevách jsou i různá DLC a season passy a popravdě by bylo jednodušší vyjmenovat věci, které ve slevě nejsou. Ostatně se podívejte sami a kupujte, co hrdlo ráčí.

Další narozeninová akce začne už zítra, tedy 4. listopadu, a půjde o možnost zahrát si v rámci bezplatného víkendu zadarmo Ghost Recon Breakpoint. A zrovna Breakpoint za bezplatné vyzkoušení stojí, protože nejenže má se svojí startovní verzí už pramálo společného, teď tam ještě čerstvě přibyla zbrusu nová alternativní kampaň a zase další hromada vylepšení.

Napříč oslavami budou hráči navíc dostávat bezplatný obsah i pro hry jako Far Cry 6 nebo Siege a předplatitelé služby Ubisoft+ dostanou další speciální nadílku. Ubisoft toho jednoduše chystá hodně, a pokud vás jeho hry baví, můžete teď několik týdnů bedlivě sledovat tenhle web, jejich obchod či Ubisoft Connect, sbírat odměny a v rámci bezplatných víkendů zkoušet hry, které třeba ještě nemáte.