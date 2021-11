Jaké hry vyjdou v listopadu?

2. 11. 2021 8:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Sychravý listopad by měl být vrcholem podzimní herní sezóny, letos ale kromě zavedených sérií mnoho velkých jmen nečekejte. Herní průmysl vlivem pandemie na příští rok odsunul, co mohl, ale především příznivci multiplayerových stříleček by se nudit neměli.

5. 11. Call of Duty: Vanguard (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Letitá akční série se vrací tam, odkud vzešla. Nový díl s podtitulem Vanguard nás po čtyřech letech bere opět na bojiště druhé světové války a v rámci kampaně nás protáhne všemi zásadními frontami. Kampaň je ale tou nejmenší součástí balíčku, samozřejmě nebude chybět multiplayer, Zombies a v neposlední řadě také populární Warzone s novou mapou.

zdroj: Activision Blizzard

9. 11. Forza Horizon 5 (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

Arkádové závodění v otevřeném světě se po třech letech vrací a tentokrát míří do Mexika. Zatímco okruhová Forza Motorsport stále odpočívá, Horizonu pod taktovkou Playground Games se daří a nevypadá to, že by na tom měl nový díl cokoli měnit. Obrovská mapa, hromada aktivit, ještě větší hromada aut a navíc launch v rámci předplatného Game Pass. To je docela slušný recept na úspěch.

zdroj: Microsoft

9. 11. Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Postavte si svůj vlastní Jurský park! Pokračování tycoonu z roku 2018 se pokusí napravit chyby, kterých se jeho předchůdce dopustil, a nabídne rozličná prostředí a biomy, s nimiž souvisejí konkrétní nové výzvy při budování parku. Mapy budou mnohem větší a těšit se můžete i na příběhový režim posazený za snímek Jurský svět: Zánik říše.

zdroj: Frontier Developments

11. 11. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Musíme k tomu něco dodávat?

zdroj: Bethesda

11. 11. Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Velká trojka GTA z éry druhého PlayStationu se vrací v přeleštěné podobě na moderní platformy. Ne každému inovovaná stylizace sedne, velkou výhodou by ale mělo být především modernizované ovládání. Liberty City, Vice City i celý stát San Andreas možná znáte jako své boty, ale než se dočkáme šestého dílu (což se asi jen tak nestane), třeba si jejich návštěvu rádi zopakujete.

zdroj: Rockstar Games

Série Shin Megami Tensei se vrací po osmi letech, prozatím míří exkluzivně na hybridní konzoli od Nintenda. V roli středoškoláka se zapletete do boje mezi démony a anděly v postapokalyptické verzi současného Tokia. V rámci příběhu se protagonista bude muset stát bohem a činit náročná rozhodnutí. Všechny a všechno totiž zachránit nelze.

zdroj: Nintendo

16. 11. Sherlock Holmes: Chapter One (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Sherlock Holmes od Frogwares se po pěti letech od vydání Ďáblovy dcery vrací a tentokrát jde až ke kořenům. V Chapter One na nás čeká mladičký Sherlock na začátku své kariéry. Po smrti matky se vydává na ostrov Cordoba, kde strávil dětství, a začne tu rozplétat záhadnou konspiraci.

zdroj: Frogwares

19. 11. Battlefield 2042 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Nový Battlefield kompletně zahazuje singleplayerový obsah a věnuje se naplno hře více hráčů. Kromě výsostných a oblíbených režimů se můžete těšit na komunitní platformu Battlefield Portal, v níž lze mísit obsah z různých předchozích dílů série, případně na Hazard Zone, kooperativní variaci na battle royale.

zdroj: EA

A ještě jeden návrat již vydané hry, tentokrát výhradně pro Switch. Dvojice pokémoních titulů z roku 2006 dostane vylepšenou verzi v podobném střihu, jako to v minulosti potkalo třeba Omega Ruby či Alpha Sapphire.

zdroj: Nintendo