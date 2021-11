Jak hodnotí ve světě – Call of Duty: Vanguard

5. 11. 2021 12:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Právě dnes vychází nové Call of Duty s přídomkem Vanguard. Opět se se studiem Sledgehammer (Call of Duty: WWII) vracíme do druhé světové války, ale jak singleplayer, tak multiplayer doznal oproti minule pár změn. Svědčí o tom první zahraniční recenze jen několika málo webů, jelikož se hra k recenzentům zjevně dostala velmi pozdě. Ani my ji ještě nehrajeme, takže naše recenze hned tak nebude.

Recenzenti se ale v názorech docela rozcházejí. Jedni vyzdvihují příběhovou kampaň, druzí jí opovrhují. Jedni jsou nadšení z režimu Zombies, další ho považují za slabší článek. Ale multiplayer – zdá se – baví všechny. Na Metacriticu je zatím souhrnné hodnocení 79 bodů, což není mnoho, ale ani žádná tragédie (a vlastně stejné hodnocení, jaké má WWII).

„Call of Duty: Vanguard je kvalitně zpracovaný zážitek od studia Sledgehammer, který se na druhou světovou válku dívá z nového úhlu. Hratelnost kampaně je sice krátká a primitivní, ale její filmový příběh a hluboké rozmanité postavy tvoří skvělou kulisu zážitku. Multiplayer působí jedinečně sledgehammerovsky, což vytváří poněkud odlišný pocit ze hry oproti loňskému titulu, včetně nových způsobů zapojení zničitelného prostředí map. Režim Zombies od Treyarchu trpí absencí trvalých vylepšení, za kterými byste se honili – krok zpět oproti Black Ops Cold War Zombies –, ale nový obsah a změny po vydání by to mohly vyřešit.

Jako ucelený balíček od vývojáře Call of Duty, který zatím nezaložil vlastní sub-franšízu jako Modern Warfare nebo Black Ops, působí Vanguard dojmem, že by se mohl stát základem Sledgehammeru. Ikonické postavy, jedinečný multiplayer a design map a celková integrace do širšího zážitku z Call of Duty udávají tempo nejen pro příští rok, ale i pro cokoli dalšího od Sledgehammeru.“

„Vanguard se příliš nevzdaluje od klasického vzorce Call of Duty, který od této série v posledních letech očekáváme. V mnoha směrech je to spíše více toho samého. Přesto je Call of Duty: Vanguard neuvěřitelně robustním balíkem, který nabízí spoustu obsahu za babku. Režim Zombies je mnohem zábavnější a rozmanitější, kampaň pro jednoho hráče je vizuální senzace a 20 multiplayerových map při uvedení na trh není žádná zívačka. Pokud jste Call of Duty v posledních letech míjeli, možná je čas se k němu vrátit.“

„Kampaň Call of Duty: Vanguard se míjí účinkem, ale multiplayer a Zombies se postarají o to, aby se titul dostal na dobré místo. Pokud vás nejvíce zajímá zážitek pro jednoho hráče, můžete letošní díl vynechat, ale pokud vás zajímají ostatní režimy, Call of Duty zůstává vynikající volbou pro nějaké to střílení, lootování a popravování zombíků.“

„Call of Duty: Vanguard je pravděpodobně nejzábavnějším příspěvkem do nejnovějšího triptychu (který nyní sdílí jednotnou úvodní obrazovku spolu s Warzone). Pokud jste již hráli Modern Warfare nebo Black Ops Cold War, mnoho překvapení vás nečeká, ale pokud bych měl doporučit jen jednu z těchto tří her, byl by to bezesporu Vanguard.“

„U her Call of Duty je to tak, že s každým dalším ročníkem víte, co dostanete – a tak je tomu i v tomto případě. Pro Vanguard je to však požehnání i prokletí zároveň. Prvky Vanguardu působí jako dobrý přírůstek do série, ale jeho nápady také ne vždy dobře zapadají do jejího rámce. Tento rámec je ale stále silný a solidní přestřelky, vzrušující multiplayer a nápadité momenty kampaně stojí za prožití. Tlačení těchto dvou částí dohromady ovšem občas odhaluje neduhy Call of Duty: Vanguard a obě části hry spíše oslabuje, než aby jednu z nich posunulo do popředí.“

„Vybroušená kampaň Call of Duty: Vanguard přináší zdravou porci zábavy, i když kvůli své krátké délce a nedostatku rozmanitosti nedosahuje kvalit klasických válečných filmů, které se snaží napodobit.“

Eurogamer – bez číselného hodnocení

„Většina času stráveného u Call of Duty: Vanguard působila ploše. Hra mě baví, ale málokdy mě nadchne. Přijde mi to jako hra, která mohla být mnohem víc. Chtělo to víc času na vývoj? Možná. Treyarch vytvořil zombie režim pro Vanguard vzápětí po vedení vývoje loňského Black Ops Cold War. Sledgehammer kdysi spoluvedl vývoj Call of Duty 2020, ale údajné napětí mezi ním a správcem Warzone, společností Raven Software, znamenalo, že byl Treyarch povolán, aby zachránil situaci. Všechny tyto otřesy, umocněné pandemií, musely vývoj Vanguardu obzvlášť ztížit lidem z mnoha studií, která se nyní věnují udržování stroje zvaného Call of Duty v chodu.“

Venture Beat – bez číselného hodnocení

„Call of Duty: Vanguard je vyváženou hrou napříč faktory jako zájem o historii, dobrá hratelnost, rozmanitost a silný příběh. Vše propojuje způsobem, který dává smysl. To však neznamená, že jde o velkolepou hru na úrovni Call of Duty: Modern Warfare, která byla pro sérii přelomová díky své promyšlenosti a znepokojivému materiálu. Jedná se o dobrý díl, ale zadrhávání v boji mě nutí přemýšlet, zda je tak vypilovaný, jak by měl být.“

zdroj: Activision Blizzard