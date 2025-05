Nejčtenější články týdne – Kingdom Come 2 zpátky v hledáčku

19. 5. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Kingdom Come 2 se opět vrací do hledáčku čtenářů díky příběhovému DLC Barvy smrti, jeho recenze byla minulý týden nejčtenějším článkem (nepřekvapivě). Nechybí ale ani zprávy o vylepšené edici legendární trilogie Stalker, která slibuje přinést staré klasiky v novém kabátě, a ambiciózní projekt slovenského studia Black Deer Games, který kombinuje strategii s RPG prvky v mrazivém severském prostředí. Každý z těchto článků přináší unikátní pohled na herní svět a ukazuje, jak pestrá a dynamická je současná herní scéna. Pojďme se tedy podívat na to, co vás konkrétně nejvíce zaujalo.

