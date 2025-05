Pod radarem: Policejní GTA, slovenský „Dorfromantik“ i manažer kovařiny

17. 5. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

The Precinct – Policejní akce ve stylu starých GTAček

zdroj: Microids

Studio Fallen Tree Games před lety zaujalo zábavnou akcí American Fugitive, která byla takovou moderní poctou několika prvním dílům série Grand Theft Auto, v nichž jsme se po městech proháněli s kamerou posazenou ve vrtulníku. Po šesti letech stejný tým přichází s obdobně laděnou hrou, byť tentokrát budete na té správné straně zákona.

The Precinct je policejní akce, takové True Crime, jen s tím ptačím pohledem a z noirových 80. let minulého století. Přestože vás hra nechá řešit drobné přestupky jako třeba špatné parkování, prim tu hraje akce. A spíš než ta pěší přijde ke slovu jízda.

Hra vzdává hold starým bijákům plným policejních honiček, kterých si tu užijete až až. Navíc máte k dispozici kolegy, kteří na váš popud uzavřou ulice zátarasy, pod kola ujíždějícího rozvinou bodce, případně se prostě přidají k honičce. No a když ani to nepomůže, můžete pachatele nahánět skutečně z vrtulníku. Policejních her je zoufale málo a tahle vypadá, že by mohla být z těch lepších.

The Slormancer – Nová diablovka chlubící se stovkami prvků

zdroj: Slormite Studios

Pokud máte zrovna hlad po nějakém novém akčním RPG, pak vás podrží studio Slormite, které vydalo svého Slormancera. Neřízená akce v pixelartovém stylu se točí okolo titulního zloducha, který na vás posílá své pohůnky. A s jejich likvidací vám pomůže spousta působivých čísel.

Možná tu není tolik tříd hrdinů – jen tři. Jenže každá z nich má přes dvě stovky schopností, upgradů a pasivek, přičemž aktivní schopnost máají dokonce vlastní vývojovým strom. Počítat můžete i se 150 skilly svých předků, které se všechny točí kolem živlů.

Ani počet unikátních zbraní není vůbec zanedbatelný – krásných 120. No a hru vám budou zpestřovat kvanta lootu čtyř vzácností, runy, ultimátky, cosi zvané Slorm Reapers… Zkrátka a dobře, hra je postavená na odemykání velkého množství věcí a jejich kombinování, kdy vás tvůrci nehodlají vůbec v ničem omezovat, takže vás klidně v průběhu hry nechají změnit si svého hrdinu.

Steam – 500 korun

Blacksmith Master – Manažerem obrovské kovárny snadno a rychle

zdroj: Untitled Studio

V posledních letech se objevila celá řada her s tematikou kovařiny. Asi proto, že si tento výrobní proces přímo říká o gamifikaci. A přestože v nejnovějším žadateli vašich peněz a času si můžete sami něco vykovat, tak v prvé řadě byste se měli stát manažerem.

Blacksmith Master vám umožní vybudovat si a neustále rozšiřovat vlastní kovářský podnik. Navrhnete si podobu budovy a její výzdobu, sem dáte pec, támhle kovadlinu, vedle by to chtělo káď s vodou. Pak už jen najmout prvního kováře a sledovat, jak vám postupně plní zakázku obchodníka na pět kudliček.

Učíte se nové recepty, vedle kovu pracujete třeba se dřevem, najímáte nové dělníky, vylepšujete je, specializujete se a stále a pořád rostete jako středověký podnikatel, kdy se od zakázkové výroby dostanete i k vlastnímu obchůdku. Za hrou stojí tvůrci obdobně laděného a velmi úspěšného Tavern Mastera, takže od Blacksmith Mastera můžeme očekávat velké věci.

Steam – 500 korun V předběžném přístupu na zhruba rok.

Preserve – Poklidný vyzyvatel Dorfromantiku ze Slovenska

zdroj: Grindstone

Další týden, další nová slovenská hra. Tentokrát je řeč o Preserve od bratislavského studia Bitmap Galaxy, která se na první pohled inspirovala v naprosté pecce Dorfromantik. Obdobné rozšiřování mapy pomocí hexových dílků a snaha na sebe vše nějak logicky poskládat.

Preserve ale má spoustu svých nápadů. Řízená je kartami plných jak rostlin, tak i zvířat. Tématem je příroda, její ekosystém a harmonie. No a hlavně tu nemusíte stavět jen do šířky, ale můžete na sebe hexy vrstvit i do výšky.

Tím vším vznikají úchvatné krajinky v nejrůznějších biomech, kde nechybí savany, alpské lesy nebo třeba Karibik. Celek uzavírá řádka herních režimů včetně svobodného tvoření. Zkrátka krásná relaxace pro každého, kdo potřebuje na chvíli nikam nespěchat a mít se prostě hezky.

Steam – 310 korun

Barrage – Digitální adaptace hutné deskovky

zdroj: Cranio Creations

Barrage je velmi hutná, strategická deskovka pro náročné hráče, v níž je vaším cílem vyrábět elektřinu. Ne z atomových elektráren, ani z těch větrných či fotovoltaických. V tomto případě máte za úkol zadržet vodu a prohnat ji turbínou.

To znamená budování přehrad na mnoha řekách. Jenže nejste sami, kdo si chce namastit kapsu na výrobě elektřiny na zdejších pramenech. A jakmile si konkurenční společnost zbuduje přehradu nad tou vaší, tak už vám moc vody nezbyde…

Jedná se tedy o lítý boj plný předvídání soupeřů, odvádění protékající vody trubkami jinam a tak podobně. Díky její nové digitální adaptaci si ji snadno můžete zahrát sami i s hráči z celého světa a zjistit, co je pravdy na tom, že se jedná o 37. nejlépe hodnocenou deskovku vůbec dle žebříčku BoardGameGeek.

Steam – 370 korun

Omega Crafter – Survival s programovatelnými pomocníky

zdroj: Preferred Networks

Omega Crafter by byl další, docela obyčejný survival v otevřeném světě, kdyby nebylo takzvaných Grammi. Tito podivní tvorové jsou vám totiž bezmezně oddaní a co jim přikážete, to také provedou. V praxi to znamená jejich programování.

Jinými slovy vůbec nemusíte sami těžit dřevo, kutat horniny, suroviny přenášet z nalezišť do vaší osady, ani nemusíte sami nic vyrábět či bojovat s nepřáteli. Jednoduše tím zaúkolujete své pracanty a sami se tak můžete soustředit třeba na průzkum světa.

Nebo na stavbu vaší postupně vznikající civilizace. I když, proč si namáhat vlastní lidské tělo, když se místo vás mohou i v tomto případě potit Grammi?

Steam – 610 korun

Tennis Manager 25 – Nový ročník zaměřený na nejmladší hráče

zdroj: Rebound CG

A je tu další ročník manažerské simulace Tennis Manager 25. Ta logicky míří na všechny milovníky tenisu. Respektive, určitě ne úplně všechny, protože pokud si chcete „zapinkat“ ve virtuálním světě, pak byste měli sáhnout spíš po výtečném, českém TopSpin 2K25.

V tomto případě vás totiž kromě samotného sportu musí bavit ještě tabulky. Tennis Manager 2025 je ze stejného ranku jako Football Manager a F1 Manager, tedy čeká vás primárně správa vlastní akademie hráčů, jejich trénování a sledování, jak se jim daří na turnajích.

Nejnovější ročník pak láká nejen na 2 tisíce turnajů a 5 tisíců hráčů, ale i jednu novou velkou funkci – akademii pro mladistvé. Nově tak budete hráče hledat mezi opravdu mladými adepty a vychovávat si je tak od úplně první vteřiny.