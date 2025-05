Slovenské RPG se inspiruje u vikingů, budete muset přežít nejen krutou zimu

16. 5. 2025 16:56 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Není tajemstvím, že československá videoherní scéna nežije jen velkými hrami, kam patří třeba letošní Kingdom Come: Deliverance 2, ale spíše menšími projekty, které dokážou zaujmout především herně, myšlenkově či tematicky. Obdobně, jako to třeba teď zkouší 10 let existující slovenské studio Black Deer Games s novinkou Hordeguard: Winds of the North.

Pro prešovskou dvojici Peter Jurkovský a Dávid Jankes se jedná v pořadí už o třetí herní projekt. Předcházelo mu vydání malé akční adventury s národním hrdinou Jurou Jánošíkem, přičemž aktuálně se ještě pracuje na roguelite dungeon-crawleru Wendigo Hunter. Představená novinka je však ještě o trochu ambicióznější.

Jde o projekt, ve kterém se míchají tower-defense, strategické a RPG prvky, zasazené do chladného severského prostředí plného vikingů i mytologických bytostí. Z prvních informací to lehce působí jako slovenská a přízemnější verze Age of Darkness: Final Stand.

Ovládáte unikátního hrdinu, kterého postupně levelujete a odemykáte nové schopnosti. Během toho ale zároveň budujete vesnici, kterou se snažíte dostatečně obrnit, aby zvládla přežít útok vtíravých monster. Pro účely stavění potřebujete sbírat zdroje, které využijete i při rekrutování bojové tlupy. Ve chvílích volna zase můžete vyrazit na průzkum, díky němuž se dostanete k zajímavým pokladům.

Kdyby vás přežívání o samotě moc nebavilo, můžete si přizvat kamaráda a prohánět se zasněženými krajinami v lokální kooperaci. Datum vydání zatím oznámené nebylo, ale už teď si můžete přidat do svého seznamu přání na Steamu.