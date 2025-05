Kodžima vymýšlel hru, kde hlavní hrdina zapomíná, když nehrajete

15. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Legendární vývojář Hideo Kodžima se rád zaobírá netradičními tématy a herními mechanismy. Ve svém podcastu KOJI10 se svěřil s několika zajímavými herními koncepty, které využívají reálný čas jako součást hratelnosti. Dokonce zvažoval jejich zapojení pro Death Stranding 2: On the Beach, ale nakonec zůstaly v šuplíku.

Nejzajímavější myšlenkou je neuskutečněný koncept takzvané „zapomínací hry“. V ní by hráč musel zůstat aktivní a do hry se pořád vracet, protože hlavní postava by s každou delší pauzou postupně zapomínala důležité věci – třeba jak používat zbraně, nebo čím se vlastně zabývá. A pokud byste si dali pauzu moc dlouhou, mohl by hrdina zapomenout úplně všechno, včetně základního ovládání. Postavy by zkrátka měly takový ten pocit, kdy vejdete do místnosti, a nemůžete si vzpomenout, co jste v ní vlastně chtěli.

Kromě toho zmínil i další dva nápady: jeden by sledoval vývoj postavy od dětství po stáří v reálném čase, druhý by byl o výrobě něčeho, co zraje dlouho – například vína či sýra, a fungoval by jako pomalá „idle“ hra. Zda se některý z těchto experimentálních nápadů někdy dočká realizace, zatím zůstává otázkou. Ale jak Kodžima sám řekl: „Možná by to nikdo nehrál, ale stejně by to stálo za to vytvořit.“

Mimochodem, vývojář experimentoval s plynutím času už dříve. V Metal Geart Solid 3: Snake Eater se například kazilo jídlo v inventáři, i když jste nehráli. Stejně tak jste nad bossem The End mohli zvítězit jednoduše tak, že si dáte týden pauzu od hraní a prastarý odstřelovač zemřel stářím.

Na závěr Kodžima dodává, že původně chtěl do Death Stranding 2 přidat i dynamický růst vousů hlavního hrdiny, ale nakonec od záměru upustil, protože nechtěl, aby herec Norman Reedus vypadal neupraveně. Death Stranding 2: On the Beach vychází 26. června exkluzivně pro PlayStation 5.