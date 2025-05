Stalker v novém kabátě. Vylepšená trilogie vychází už za pár dní

15. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ukrajinské studio GSC Game World vydává původní trilogii Stalker ve vylepšené edici. První trojice her postapokalyptické série se už za pár dní dočkají lepšího vizuálu, optimalizací pro konzole a rozšířené podpory modů. Stalker: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition obsahuje oprášené verze her Shadow of Chornobyl, Clear Sky a Call of Pypiat.

Hry sice zestárly s grácií, pamatujme, že Shadow of Chornobyl je plnoletá, nějakou tu restaurační práci si jistě zaslouží. Výpis změn Enhanced Edition je skutečně bohatý – vylepšené osvětlení, odlesky, globální nasvícení, upscalované textury a detailnější 3D modely NPC, zbraní a prostředí. Dále pak pokročilé shadery vody, krásnější nebe, mokřejší efekt vlhkosti. Těšit se můžete i na filmečky ve 4K.

Na konzolích PS5 a Xbox Series X si můžete vybrat mezi režimy kvality (4K/30 FPS), vyváženým (4K/40 FPS), výkon (upscalované 4K/60FPS) a ultra výkon (upsaclované 2K/120 FPS). Xbox Series S je pak omezený na kvalitu (2K/30 FPS), vyvážený (upsaclované 2K/40 FPS) a výkon (1080p/60 FPS). Hra bude podporovat připojení myši a klávesnice, stejně jako integraci modů přes mod.io.

Na počítačích Enhanced Edition přidává optimalizaci pro Steam Deck, integraci Steam Workshopu, ukládaní přes cloud a plnou podporu gamepadů. To nejlepší jsme si nechali na konce: Pokud vlastníte původní hry, případně Legends of the Zone Trilogy na konzolích, dostanete upgrade zcela zdarma. Nové hráče pak vyjde balíček všech tří her na bez centu 40 eur, případně necelých 20 eur za jednotlivé tituly.

Stalker: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition pak vychází na PC, PS5 a Xboxu Series X/S už 20. května.