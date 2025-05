Kdy vyjde lovecraftovská adventura The Sinking City Remastered? Právě teď

13. 5. 2025 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli jste nehráli povedenou lovecraftovskou adventuru The Sinking City, máte právě teď ideální příležitost. V tento moment totiž vychází remaster na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Srovnávací video níže názorně demonstruje vizuální změny, kterých se deštěm a šílenstvím promáčené prostředí dočkalo.

Hra původně vyšla v roce 2019 a poháněl ji Unreal Engine 4. Ukrajinské studio Frogwares remaster znovu vybudovalo v nové generaci enginu a kromě grafických zlepšení sáhlo i ke kvalitativním zlepšením.

Na první pohled si jistě všimnete výrazně lepšího nasvícení, hra disponuje také 4K texturami, lepšími odlesky, vyšší mírou detailů a objektů a podporou upscalovacích technologií. Hororoví fotografové dají za vděk foto režimu a novým funkcím zpřístupnění. Zdaleka tou nejlepší zprávou je fakt, že The Sinking City Remastered je pro všechny, kteří vlastní původní hru, zdarma.

„Máme se značkou velké plány, které realizujeme v pokračování a dalších titulech. Takže máme radost, že po našich známých trablech s původní hrou, můžeme konečně plně ovlivňovat její směřování. Poskytnutí remasteru zdarma našim fanouškům je od nás velké díky za veškerou podporu,“ říká šéf vydavatelství Sergiy Oganesyan. Naráží tím na tahanice o autorská práva mezi Frogwares a vydavatelstvím Nacon.

Ukrajinské studio se teď plně soustředí na pokračování The Sinking City 2, které na začátku dubna vybralo na Kickstarteru více než čtyřnásobek požadované částky sto tisíc eur. Původní The Sinking City si od nás sice odneslo v recenzi šestku, fanouškům Lovecrafta a detektivních příběhů má ale i přesto co nabídnout.