Nejčtenější články týdne – Jurský svět i nová taktická jatka War Mongrels

19. 12. 2021 11:48 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Proč se u nás Halo nedostává takové pozornosti? Nejen na Games, ale i v Česku? Halo je dominanta amerických hráčů, kde se svého času Xbox etabloval podstatně víc než u nás. Přesto se série vždycky nějak nakonec dostala i na PC, ale ani to jí nepomohlo. Přitom jde o jednu z těch lepších stříleček s pořádným rozpočtem a (téměř vždy) i špičkovou kvalitou. I tak je ale u nás Halo dlouhodobě nikoliv na pokraji zájmu, ale do jeho vrcholu má taky daleko. To platí i pro recenzi Halo Infinite, která se mezi nejčtenější články týdne sice nakonec vyškrábala, ale třeba recenze na War Mongrels byla nakonec výrazně čtenější...

Nejčtenější články uplynulého týdne

Redakce doporučuje

Videa