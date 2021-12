Berte zdarma westernovou střílečku, budovatelské strategie a nextgenovou řež

13. 12. 2021 9:49 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vánoce jsou za rohem a dá se očekávat, že se vydavatelé uchýlí ke štědrostem. Někteří tak ale činí neustále, jako třeba Epic, jiní výjimečněji a vlastně spíš kvůli vlastnímu výročí, což je případ Techlandu a Ubisoftu. Nakonec na důvodu nezáleží, hlavně, že si právě teď můžeme zcela bez háčků natrvalo přivlastnit čtveřici zajímavých her.

V Epic Games Store se až do tohoto čtvrtka rozdává postarší, ale stále skvělá budovatelsko-manažerská strategie Prison Architect, v níž spravujete vlastní věznici. Hra stále dostává nový obsah v podobě placených DLC, kdyby vám základ náhodou nestačil.

Druhou hrou, kterou naleznete rovněž v Epicu, je rok starý Godfall. Godfall byl jednou z prvních her určených pro novou generaci konzolí, po jejímž boku vycházel. Nakonec z toho bohužel nevzešlo nic zázračného, ale když je to zdarma, možná si to zaslouží alespoň jednu krátkou šanci.

Přesuňme se od Epicu ke konkurenčnímu Steamu, kde se jen tak zadarmo povaluje výborná westernová střílečka Call of Juarez: Gunslinger, poslední díl fajnové série, která by zasluhovala oživit. Hra je zadarmo u příležitosti 30. výročí vydavatelství Techland, které doprovázejí slevy dalších dílů série a her jako Dying Light či Gods Trigger.

Na konec nám zůstal Ubisoft, který ve svém launcheru Connect u příležitosti oslav 35. výročí rozdává už jen do zítra budovatelskou strategii Anno 1404. Tak pokud už vás nebaví 19. století aktuálního dílu, můžete vyrazit do dávnější minulosti, a to jak po tematické, tak po technické stránce, jelikož tomuto Annu je již 12 let…