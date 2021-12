Sledujte Fight Club #558 o našich dojmech z The Game Awards

15. 12. 2021 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Předposlední Fight Club tohoto roku je tu a my se samozřejmě nemůžeme bavit o ničem jiném než o našich dojmech z The Game Awards, které proběhly minulý pátek a přinesly řadu nových odhalení. Zhruba tři hodiny trvající akce byla naplněna trailery na již známé či čerstvě oznámené hry a my máme konečně prostor s mírným zpožděním zhodnotit, jak jsme byli spokojeni.

Tentokrát se vám přihlásíme ze svých domovů a u mikrofonů se potkají Aleš, Pavel, Vašek a možná i Bětka. Svůj prostor samozřejmě jako obvykle dostanou i vaše dotazy. Ty nám můžete posílat na mail podcast@games.cz, na náš Discord nebo přímo do živého chatu v průběhu vysílání. Budeme se na vás těšit jako vždy v 16:00!