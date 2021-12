Nová strategická Duna: Spice Wars zní podle plánů vývojářů skvěle – a ambiciózně

16. 12. 2021 13:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Univerzum Duny se konečně opět vrací do počítačových her, a navzdory prvotním obavám, když značku koupilo vydavatelství Funcom, nepůjde o žádný survival s otevřeným světem. Studio Shiro Games, tvůrci Northgardu, totiž připravuje mix 4X a realtime strategie Dune: Spice Wars a podle rozhovoru pro IGN rozhodně nešetří ambicemi. Což je jen dobře, protože v době, kdy často vidíme zjednodušování či moderně řečeno „streamlinování“ systémů, zní Spice Wars jako hodně propracovaný kousek, ke kterému bude možné přistupovat různými strategickými metodami.

Středobodem všeho dění bude samozřejmě planeta Arrakis, respektive její severní pól, a těžba koření. Hráč se bude moci ujmout jednoho z rodů, které se budou lišit různými schopnostmi. Shiro Games zatím představili jen klasickou ústřední dvojici, tedy Harkonenny a Atreidy, ale rozhodně se dočkáme více frakcí, ideálně snad z Herbertova univerza, a ne vymyšlených herních předchůdců.

Jak byste čekali, Harkonnenové sází na hrubou sílu a rozdrcení nepřítele, zatímco Atreidové na Duně pracují spíš s diplomacií a nepřímým vlivem. Schopnosti vašeho rodu budou definované i tím, jaké si zvolíte poradce. Každý rod by měl mít skupinu rádců, z nichž si několik vyberete a ti budou dále ovlivňovat vaše možnosti. Uvedeni byli Lady Jessica, která logicky posílí politickou složku vaší moci, a Duncan Idaho, po němž sáhnete ve chvíli, kdy pocítíte, že vaši Atreidové potřebují pomoct vojensky.

zdroj: vlastní video redakce

Cesty k vítězství povedou tři. Můžete se například stát Hegemonem, kterýžto status závisí na bodovacím systému a cesta k němu se bude lišit podle dané frakce. Pak tu bude politické vítězství, kdy budete oficiálně ustanoveni guvernérem Arrakisu. No a do třetice staré dobré „když všechny vybijete, jste vítěz“, tedy likvidace veškeré konkurence vojenskou cestou.

Nepočítejte ovšem s tím, že si budete hrát jen na místním písečku, ve hře budou další dva důležití činitelé – Imperátor a sbor rodů Landsraad. Ten první bude vyžadovat pravidelnou platbu v koření a běda, pokud se vám to nepovede! Landsraad pak připraví prostor pro množství politikaření, bez kterého nepřežijete. Správnými tahy na politickém poli můžete znevýhodnit nebo ochromit rod, který je vám trnem v oku, můžete se dostat na pozici guvernéra, nebo naopak, když budete Landsraad podceňovat, zjistíte, že se vše spiklo proti vám.

zdroj: Funcom

Důležitou složkou má být i špionáž, a to v komplexnějším podání, než je obvyklé. Nepůjde jen o to, někam nasadit špiony a za to získat bodíky. Důležité prý bude správně předvídat kroky soupeře. Pokud budete tušit, kudy potáhnou cizí jednotky, můžete nechat své zvědy, aby armádu pocuchali, ještě než se dostane k vašim výspám.

Ostatně, boj bude tvrdý, a to i díky samotnému Arrakisu. Na kamenitých územích se vyhnete červům, ale jejich kontrolou nezískáte ani zrnko koření, přechod přes písečná moře bude zase nesmírně náročný. Jednotky vyžadují zásoby a příliš dlouhý přesun bez logistické podpory může armádu zničit, ještě než někam dorazí. Nemluvě o tom, že červi nikdy nespí a vždy hladoví. Úspěšnost útoku tak bude záviset na mnoha proměnných včetně technologií, které máte k dispozici, a kontrašpionáži.

Nu a v neposlední řadě tu je ekonomika. Z vyjádření tvůrců je jasné, že s tou se bude hodně operovat v průběhu early accessu (ne, tomu se nevyhneme, bohužel), protože se ceny koření budou dynamicky měnit. A jestli je něco obtížné správně nadesignovat, je to ekonomika, protože stačí jeden, dva přešlapy a vaše hra se sesype jako domeček z karet.

Právě z toho důvodu zatím tvůrci neplánují systém nabídky a poptávky, protože nechtějí dát hráči možnost přiškrtit kohoutky s kořením, tím vyšponovat ceny na maximum a následně vydělat obrovské peníze, za které převálcují protivníky jedinou invazí. Možná na podobnou formu trhu dojde, ale to bude hodně záviset na testování v rámci early accessu.

Všechno to zní skvěle. Dune: Spice Wars rozhodně nevypadá jako oportunistický přívěsek k filmu, ale plnohodnotná a unikátní strategie. Bojím se jediného: Aby si tvůrci neukousli až příliš velké sousto. RTS složka, vojenství, ekonomika, politika, vše v tomto náčrtu zní natolik propracovaně, že se osobně obávám, aby ambice studio nezahltily.

Na druhou stranu, pokud se tvůrcům povede tohle všechno přetvořit do funkční podoby, čeká nás strategie s obrovskou znovuhratelností a zábavou na desítky až stovky hodin. Kdy? Nevíme, ale early access by měl vyjít na PC už příští rok.