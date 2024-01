Nejčtenější články týdne – Indiana Jones odhalen, Stalker 2 odložen

21. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

První opravdu velké odhalení letošního roku? Bez pochyby Indiana Jones od Bethesdy, respektive Machine Games. Tvůrci Wolfensteina si ukousli velké sousto a my jen doufáme, že ho zvládnout rozkousat. Herní Indy totiž vypadá dobře, má ten správný tón i parádní atmosféru, jen je otázkou, jak se to bude v pohledu z vlastních očí hrát. Jestli by tomu náhodou neslušel pohled jako mají ty nejlepší hry, které se Indym přiznaně inspirovaly (Tomb Raider, Uncharted) uvidíme ještě letos. Přesné datum vydání sice neznáme, ale dočkáme se během tohoto roku. Nejspíš tedy někdy v jeho druhé polovině, a to na PC a Xbox.

