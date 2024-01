Indiana Jones and the Great Circle má tvář Harrisona Forda a vyjde ještě letos

18. 1. 2024 23:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zlatým hřebem čtvrtečního streamu Microsoftu byl očekávaný Indiana Jones and the Great Circle (dříve uniklý název se potvrdil) od Machine Games, tvůrců novodobého Wolfensteina. Dostali jsme spoustu záběrů z hraní s nejrůznějšími informacemi, tak se na to hned vrhněme.

Great Circle se časově a dějově odehrává mezi filmy Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížová výprava. Skvělou zprávou je, že se tvůrci nevydali cestou nějakého vlastního Indyho, ale budete skutečně hrát za starého, dobrého, tedy vlastně mladého Harrisona Forda a navštívíte některé známé lokace z filmu.

Například univerzitu, na které náš profesor vyučuje archeologii a kde nebude chybět ani jeho filmový kolega a kamarád (a kde celý příběh začne vloupáním a zaháčkováním Indyho do nové záhady). My se ale ujmeme role samotného Indyho, přičemž valnou většinu hry absolvujeme z pohledu první osoby.

zdroj: Bethesda

Nicméně i třetí osoba bude hojně využívaná, aby filmečky byly opravdu filmové a třeba i při takovém šplháním na střechu po okapu jsme se mohli pokochat ikonickým úborem legendárního dobrodruha.

Video vám odpoví na asi nejpalčivější otázku – jak vypadá herní Indiana Jones od tvůrců brutální akce Wolfenstein. No, herní Indy dělá víceméně to, co ten filmový, jen se tu samozřejmě dostane častěji do konfliktu.

Umí se ohánět vlastní pistolí, vypůjčit si kvér od nacistů, ale stejně tak po nich může ze stínů vrhat sekerky, mlátit je lopatou či je vyzvat na pěstní souboj. V nabídce tedy je jak přímý postup plný násilí (dokonce se posadíte za kulomet druhoválečného letadla a nechybí ani přeskakování z jednoho letadla na druhé…), tak i stealth, kdy se kolem nepřátel můžete nepozorovaně proplížit.

zdroj: Bethesda

Nebojte, nezapomněl jsem na něj. Indy má samozřejmě i svůj věrný bič, který je opravdu všestranný. Nejenže vám pomůže s překonáváním propastí, šplháním na vyšší místa a obecným řešením hádanek, ale klidně s ním i můžete pěkně vyšlehat své protivníky, a dokonce ho využijete i během plížení, kdy jeho prásknutím odvedete pozornost.

Jak už zaznělo, hádanky nechybí, takže Indiana Jones and the Great Circle bude očekávatelně akční adventurou. Tvůrci chtějí, abyste se opravdu cítili jako titulní hlavní hrdina, takže se v hádankách budete muset zamýšlet, abyste docílili pocitu, že jste na něco přišli sami. Některé hádanky ale budou jednodušší a má jich tu být spousta nepovinných či vyloženě skrytých.

Indiana Jones je dále známý svými ikonickými lokacemi, což samozřejmě platí i o videohře. Podíváte se do Vatikánu, k pyramidám v Gíze, na himalájské vrcholky i do Sukhothaj v Thajsku. Dále je známý svými záporáky, kdy tentokrát bude čelit Emmerichovi Vossovi, který je posedlý lidskou myslí a její manipulací.

zdroj: Bethesda

No a umíte si snad představit Indiana Jonese bez nějaké té slečny, která ho dostává do i z problémů? V tomto případě to bude investigativní novinářka Gina, kdy se jejich cesty za odhalením tajemství chtě nechtě propletou.

A pak jsou tu ještě takové drobnosti, které ale k dílu neodmyslitelně patří, jako skvělý soundtrack (který tedy nedělá John Williams, ale stejně jako v případě Hogwarts Legacy se jím hra silně inspiruje) a vytříbený humor s okouzlujícím úsměvem Harrisona Forda.

Celý Indiana Jones and the Great Circle je dávnou vizí Todda Howarda z Bethesdy, kterému se tak díky Machine Games plní sen a u projektu stojí coby výkonný producent. A to možná vůbec nejlepší? Indyho si zahrajeme ještě letos na počítačích, Xboxu Series X|S a v Game Passu.