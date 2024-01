Možná známe název nového Indiana Jonese od Machine Games

Indiana Jones a nástroj osudu byl sice docela hezkým rozloučením s filmovou verzí ikonické postavy, nicméně už nějakou dobu dobře víme, že tím slavný dobrodruh ještě nekončí. Harrison Ford si sice už koženou bundu a klobouk neoblékne, ale dobrodružství budou pokračovat alespoň virtuálně, a to skrze blížící se zatím nepojmenovaný titul od Machine Games.

Ten se nám konečně pořádně představí už příští týden, konkrétně 18. ledna na akci Xbox Developer Direct, ale možná tady Microsoftu uteklo něco, co mělo zůstat ještě za zavřenými dveřmi.

Pokud má totiž uživatel X jménem Kurakasis pravdu, jakože nejspíš ano, bude se nová hra jmenovat Indiana Jones and the Great Circle.

A jak na to Kurakasis přišel? Inu, staré dobré registrace domén. Právě ty ukazují, že si v Lucasfilmu zaregistrovali domény typu indianajonesandthegreatcirclegame.com, což je tak nějak všeříkající. Teorii podporuje navíc fakt, že v oznamovacím teaseru měl Indy na stole knihu s názvem Ancient Circles.

I might have found the official title of Bethesda's Indiana Jones game developed by MachineGames:



INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE



Lucasfilm registered several domains on January 9th, 2024, with that title, such as:

https://t.co/PtXjpar7N1 (this one leaves no doubt that it… pic.twitter.com/XGVVyasrbM