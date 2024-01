Xbox Developer Direct příští týden představí Avowed, Hellblade 2, Indianu Jonese a další

10. 1. 2024 9:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft loni zavedl nový formát s názvem Developer Direct, kde dceřiná studia představují své nadcházející projekty – případně je podobně jako Tango Gameworks se svým Hi-Fi Rush i rovnou vydávají. Stream se vrací i letos, do kalendáře si rovnou můžete zapsat čtvrtek 18. ledna ve 21:00. O hodinu později na Developer Direct naváže studio ZeniMax Online a představí novinky pro rok 2024 pro své MMO The Elder Scrolls Online.

V streamu se podrobněji představí čtveřice her, které nabídnou pohled do zákulisí vývoje i nové záběry z hraní. Podíváme se například do Švédska, kde MachineGames vyvíjejí akční adventuru s oblíbeným archeologem Indianou Jonesem v hlavní roli. Počítat můžeme se zhruba s desetiminutovým segmentem s rozhovory s vývojáři o zasazení, příběhu a hratelnosti, stejně jako s novým trailerem s prvními záběry z hraní.

zdroj: Bethesda

Zastavíme se také v kalifornských kancelářích Obsidianu, kde momentálně vzniká fantasy RPG Avowed ze světa The Pillars of Eternity, ale také v Marylandu u Oxide Games, které založili veteráni série Civilizace. Ti se podělí o nové informace a záběry z hraní své nadcházející grand strategie Ara: History Untold. A nakonec Developer Direct zamíří do Cambridge, aby ukázal zákulisí vývoje Senua’s Saga: Hellblade II od studia Ninja Theory. Že by nám tvůrci namísto dalších záběrů islandských skalisek konečně poodhalili datum vydání? Uvidíme.

Microsoft explicitně upozorňuje, že se během streamu neobjeví žádné novinky o hrách od Activision Blizzard, jehož akvizici firma nedávno konečně dokončila. S oznámeními od nově akvírovaného celku hodlá ještě posečkat, během letošního roku bychom se jich ale měli dočkat.

Na Developer Direct posléze naváže ZeniMax s novinkami o The Elder Scrolls Online. V samostatné prezentaci se představí nová kapitola, ve které nebude chybět další příběhová linka, zóna a jiné novinky, jež do MMORPG letos zavítají.

Stream můžete živě sledovat na YouTube nebo na Twitchi, počítat ale můžete i s naším živě komentovaným přenosem.