Vesmír nezná vyvolených je jednou z prvních českých her vyvinutých s pomocí generativní AI

19. 1. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Je to teprve nedávno, co jsme psali o tom, jak ve Valve otočili kormidlem o 180 stupňů a najednou začali přijímat prakticky všechny hry vyvinuté s pomocí nástrojů generativní umělé inteligence. No a už tu máme nejspíš i úplně první českou vlaštovku v podobě Vesmír nezná vyvolených od DSI Softworks.

Jde o víceméně klasickou textovku v moderním pojetí, byť s prvky klikací adventury, kde prozkoumáváte prostředí či sbíráte a používáte předměty.

Dobrou představu si o hře můžete udělat nejen z obrázků, ale hlavně z přiloženého videa. Kyberpunková adventura vypráví o uprchlém trestanci s amnézií a neregistrovanými implantáty, který se snaží přežít v podsvětí na okraji prozkoumaného vesmíru.

A jak že je to vlastně s tou AI? Inu, tvůrce na produktové stránce hry na Steamu se píše, že umělou inteligenci tvůrci používali při vytváření ilustrací a anglického dabingu. Na oficiálním webu hry pak autoři upřesňují, že AI při tvorbě grafického obsahu pouze „asistovala“. Zajímavé ovšem je, že třeba na Epic Games Store se o využití AI vůbec nedočtete.

Vesmír nezná vyvolených je tak dost možná první českou hrou, která využití AI takhle oficiálně na webu a produktové stránce hry na Steamu přiznává. Do jaké míry využívají generativní umělou inteligenci jiná česká studia a kdy (a zda vůbec) to budou adekvátně a přesně reflektovat na produktových stránkách svých her, ukáže asi až čas.