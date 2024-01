Předplatné Ubisoft+ se rozdělí na dvojici tarifů

16. 1. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Francouzské vydavatelství Ubisoft se u příležitosti vydání nové plošinovky Prince of Persia: The Lost Crown v deluxe edici s třídenním předběžným přístupem rozhodlo přejmenovat a rozdělit své předplatitelské služby.

Bývalé Ubisoft+ Multi-Access a PC Access se nově jmenují souhrnně Ubisoft+ Premium. Předplatné vás vyjde na 17,99 eur (445 korun) měsíčně, oproti dřívějším 14,99 eurům (370 korunám) – stávajícím předplatitelům na PC nicméně nezdraží. Premium nabízí nejnovější tituly, jako je v současnosti právě zmíněný Prince of Persia: The Lost Crown či Avatar: Frontiers of Pandora, a to v prémiových edicích s dodatečným obsahem, případně předběžným přístupem pár dní před vydáním. V katalogu najdete více než 100 her pro PC, vybrané tituly si můžete zahrát také na Xboxu Series X/S a Xboxu One.

zdroj: Foto: Ubisoft

Novou nabídkou s nižší cenovkou je pak na PC předplatné Ubisoft Classics+. V něm za 7,99 eur (200 korun) měsíčně najdete standardní edice vybraných titulů, jako jsou starší díly sérií Assassin's Creed, Far Cry či Watch Dogs, ale také Rainbow Six Siege nebo Immortals Fenyx Rising. Celkově je jich momentálně kolem padesáti, přičemž se má knihovna postupně rozrůstat. Katalog je přitom takřka identický jako nabídka Ubisoftu v PlayStation Plus v tarifech Extra a Premium.

Do obou verzí předplatného by se brzy měly podívat také streamované hry z portfolia Activision Blizzard. Šlo o ústupek, ke kterému Microsoft přistoupil během akvizice vydavatelství kvůli britským regulátorům.

Šéf oddělení předplatného Philippe Tremblay si model po čtyřech letech existence pochvaluje. „Rok 2023 byl naších nejúspěšnějším rokem, v počtu nových předplatitelů jsme předběhli predikce a v říjnu jsme překonali rekord v počtu aktivních uživatelů,“ vyjmenovává Tremblay.

Předplatné je podle něj skvělý způsob, jak představit hry od Ubisoftu novému publiku. Desetina předplatitelů prý předtím nikdy žádnou hru od vydavatelství nehrála. Zájem je i o návraty ke starším hrám – i proto přistoupili k vytvoření tarifu Classics. Předplatitele si chce Ubisoft udržet především rozšiřováním knihovny titulů, a to jak těmi svými, tak i těmi od Activisionu.