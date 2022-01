Nejčtenější články týdne - God of War na PC a 25 nejočekávanějších her

16. 1. 2022 16:42 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Klenot PS4 a jedna z nejlepších her minulé generace, God of War, vyšel na PC. A nebude to trvat dlouho a dostaneme Uncharted. Sony tak pokračuje v započatém trendu vydávání svých nejlepších her na PC, byť s menším odstupem několika let. Porty tak mohou sloužit jako skvělá reklama nejen na hry od Sony, ale i na PlayStation 5. Ten je sice pořád nedostatkovým zbožím, ale pokud vás třeba právě God of War namlsal a budete si chtít zahrát God of War: Ragnarok, nebudete mít na výběr. Tedy budete, ale kdo by chtěl na pokračování čekat několik let, když si ho bude moct zahrát na konzoli hned...

