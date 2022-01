Tahovka The Troop se snaží prezentovat druhou světovou válku zase trochu jinak

10. 1. 2022 12:21 | Novinky | autor: Adam Homola

Pamatujete ještě na Sudden Strike a jemu podobné kousky? Tak pozor, nenechte se zmást. The Troop může sice na první pohled vypadat podobně, ale realtime náturu střídá za tahovou a důraz na realističnost staví na druhou kolej. Tahle strategie si jde svou vlastní cestou, takovou, kde místo jednotlivých vojáků či celých armád velíte četám a bitvy řešíte sice zeširoka, ale ne úplně plošně.

Hlavním dějištěm hry je dobře známá druhá světová válka, přičemž konkrétním odrazovým bodem je ráno 6. června 1944. Pokud si alespoň trochu pamatujete dějepis, víte moc dobře, co je to za den. Den D jsme si mohli už v nejedné hře, filmu či seriálu prohlédnout z amerického pohledu, a i proto je příjemnou změnou, že v The Troop se do Normandie dostanete v kůži britských a kanadských sil. Těšit se můžete jak na jejich pěchotu, tak na motorizované a obrněné jednotky.

Na co se naopak těšit nemůžete, jsou historicky akurátní mise. Sice se tu začíná dobře známou a zmapovanou invazí do Normandie a pokračuje se postupem skrze Francii až do srdce Německa, ale tím to víceméně končí. Tvůrci totiž přiznávají, že namísto přísně autentického realismu se snaží brnkat spíše na strunu zábavné hratelnosti a že konkrétní mise jsou těmi reálnými sotva inspirovány. Mise, konflikty a střety jsou v rámci jasně nastavených historických mantinelů čistě fiktivní, což ve výsledku nemusí být vůbec na škodu.

Důraz na hratelnost neprostupuje jen mise, ale i konkrétní prvky hratelnosti. Nemusíte se starat o detaily a řešit každou prkotinu, ovšem na druhou stranu tu nemáme čest ani s bláznivou arkádou. Pokud chcete, můžete například otáčet tanky tak, aby jejich stranu s nejslabším brněním nepřítel nikdy nespatřil, ale třeba věci jako palivo můžete pustit z hlavy.

zdroj: Giant Flame

Prostor pro chyby nebude zrovna malý, ale příjemně zní i sliby ohledně umělé inteligence, která by měla taktéž chybovat. Hra má být tedy náročná, ale fér. Počítačem řízený soupeř by neměl mít žádné speciální znalosti bojiště ani vašich sil a prý pro něj platí stejná omezení a pravidla jako pro vás.

The Troop zní jako příjemně vybalancovaná strategie starého střihu, která neobětuje zábavu na oltář pro leckoho zbytečných detailů či historické přesnosti. A první uživatelské reakce na Steamu to jen potvrzují. Právě tam The Troop najdete, zatím sice jen v programu předběžného přístupu, ale k dispozici je i regulérní demo. Plná verze by pak měla vyjít za necelý rok, tedy někdy na přelomu letošního a příštího roku.