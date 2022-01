Šéf Xboxu by rád banoval hráče napříč platformami

12. 1. 2022 8:30 | Téma | autor: Adam Homola

Phil Spencer, šéf Xboxu a viceprezident Microsoftu pro herní záležitosti, má dlouhodobě zajímavé názory i ambice a je to on, kdo v posledních letech tlačí kupředu třeba vynikající předplatitelskou službu Game Pass. Stejně jako je to on, kdo by teď rád vyřešil nevhodně se chovající hráče jednou provždy a všude. A má nápad, který, jakkoliv zajímavý, je ve skutečnosti bohužel asi jen těžko proveditelný.

Spencer by se totiž rád dopracoval do bodu, kdy, pokud někoho zabanuje na Xboxu, bude dotyčný postižen i na ostatních herních platformách. V podstatě jde o crossplatformní ban. Spencer si ale uvědomuje, že jde o něco nesmírně složitého, a tak sám sobě navrhuje alternativu: Seznam zabanovaných lidí vytvořený přímo hráči, kteří by si mohli takový vlastnoruční spis překlopit třeba právě z Xboxu na PlayStation.

I to mi ale zní jako něco těžko představitelného, ostatně stačí si vzpomenout, jak tvrdohlavá a de facto nepřátelská byla Sony vůči cross playi a jak dlouho trvalo, než změnila názor. Cross play (a s ním do jisté míry spojený cross progression) navíc není dodnes standardem a bůhví, jestli během téhle generace vůbec bude.

Myšlenka cross platform banů je ale přitažlivá, protože pokud se někdo chová slušně řečeno jako hovado na Xbox Live, je asi nemalá šance, že se bude chovat jako hovado i na PSN. Proč se pak s někým takovým otravovat vícekrát?

Automaticky se pak nabízí otázka, proč to vlastně neposunout dál a nebanovat lidi napříč celým internetem – šíříte nebezpečné hoaxy na Facebooku a zároveň tam třeba i agresivně slovně útočíte na ostatní uživatele? Dostanete ban nejen na ostatních platformách spadajících pod Meta, ale třeba i na Twitteru, TikToku, Pinterestu a navrch ještě na Xboxu.

Na druhou stranu by něco takového vyžadovalo nejen bezprecedentní spolupráci mezi technologickými rivaly, ale i procesy, zásahy a sledování, proti kterým by se jistě zvedla taková vlna nevole, že by to bylo v demokraticky smýšlejících zemích asi stejně nereálné. Jestli je to ve výsledku dobře, na to si už musí odpovědět každý sám.

Spencer v rozhovoru pro New York Times nicméně neřeší jen banování uživatelů, vlastně jde jen o kratičkou pasáž, která jako by tam byla mimochodem. Hlavním tahounem rozhovoru jsou věci jako budoucnost metaverza, nedávné kontroverze související s Activision Blizzardem a nejen s ním a další témata, byť se každému z nich bohužel Spencer nemá čas věnovat tolik, jak by si zasloužila.

Přesto vám rozhovor opravdu doporučuju. Viceprezident Microsoftu se tu nebojí říkat slova jako „PlayStation“ nebo „Mac“ a celý rozhovor je relativně přínosný a příjemný, obzvláště na poměry někoho, kdo pracuje na podobně vysoké pozici.