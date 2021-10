Počet předplatitelů Game Passu stále roste. Jen ne tolik, jak by si Microsoft přál

Xbox Game Pass je patrně nejvýhodnějším předplatným, které si v herním světě můžete pořídit. Zejména ve verzi Ultimate přináší rostoucí knihovnu her ze všech generací Xboxu, zároveň také širokou plejádu titulů pro PC a v neposlední řadě otevírá možnost cloudového hraní na prakticky libovolném zařízení.

Nedávno jsme vás informovali o tom, že se v jednom z rozhovorů dost možná prořekl šéf společnosti Take-Two Interactive Strauss Zelnick, když uvedl, že má Game Pass momentálně kolem 30 milionů předplatitelů. Tehdy přítomný hlavní muž divize Xbox Phil Spencer ho jemně poupravil, že poslední zveřejněné číslo je 18 milionů.

This would put Game Pass subs around 20m as of June if going by the 37% YoY growth figure.