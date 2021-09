„Game Pass má 30 milionů předplatitelů,“ propálil šéf Take-Two Strauss Zelnick

30. 9. 2021 12:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Předplatné Xbox Game Pass je jedním z největších taháků herních platforem od Microsoftu. Služba, s jejíž pomocí se můžete dostat k rostoucí a obměňované knihovně her, z nichž některé do ní vstupují hned při svém vydání, znamenala při svém uvedení v červnu 2017 skutečnou proměnu herního světa.

Na nedávné diskuzi The Wrap's The Grill 21 se sešel výkonný ředitel společnosti Take-Two Strauss Zelnick a šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer a v rámci debaty přišla řeč i na Game Pass. Zelnick uvedl, že tuto službu vnímá jako způsob, jak dostat hry k širšímu publiku, nemá ale dle jeho názoru nahradit tradiční retail, tedy běžné nákupy her za plnou cenu.

Spencer k tomu dodal, že Microsoft měl v minulém roce rekordní prodeje a přitom předplatná Game Passu stále rostla. Na to konto Zelnick vypustil informaci, která dosud rozhodně nebyla veřejná. „Naposledy, co jsem se díval, tam bylo 30 milionů předplatitelů, viď, Phile?“ otázal se Spencera. Ten na jeho otázku reagoval vyhýbavě a odvětil, že poslední oficiálně zveřejněné číslo je 18 milionů.

Zelnick se následně opravil a uvedl, že je to zkrátka víc než 18 milionů předplatitelů a pointou je, že jde o vysoké číslo. Oficiální informace o osmnácti milionech pochází z letošního ledna. Pokud se Zelnick nemýlí, znamenalo by to, že více než třetina uživatelů přibyla za pouhých 9 měsíců. Trend konkurenčního PlayStation Plus přitom směřuje spíš opačně, po loňském raketovém růstu kvůli pandemickým opatřením, kdy lidé více zůstávali doma a tedy více investovali do hraní, se letošek nese ve znamení mírného poklesu souvisejícího s uvolněním poměrů.

Zelnick samozřejmě patrně má přehled o interních číslech s ohledem na to, že Take-Two do Game Passu v minulosti pustilo takové hry, jakými jsou Red Dead Redemption II nebo GTA V. I kdyby se současný počet předplatitelů pohyboval kolem 20 milionů, pořád půjde o masivní úspěch. Konkurenční konzolové platformy se snaží kontrovat například pomocí PlayStation Plus Collection, tedy výběrem nejlepších her z minulé generace, případně přes Nintendo Switch Online, v rámci kterého si můžete zahrát klasické tituly z prvních konzolí od Nintenda. Rozsah Game Passu ale nemá ani jedna ze služeb.