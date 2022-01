10. 1. 2022 14:24 | Video | autor: Redakce Games.cz

Mysleli jste si, že jsme se na náš LongPlay série The Last of Us zanevřeli? Tak to jste se pěkně spletli! Po dvouměsíční pauze jsou Šárka s Pavlem zpět a před velkým finále dnes hodláme doklepnout pasáž v Seattlu za Abby.

Jedenáctou epizodu (ve skutečnosti dvacátou, pokud počítáme i první díl) můžete sledovat živě na našem YouTube od 14:30, kdy nám můžete dělat společnost v chatu. Těšíme se na viděnou!