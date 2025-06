Nejčtenější články týdne – FromSoftware experimentují

2. 6. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Mezi nejčtenější články uplynulého týdne patřila Jakubova recenze Elden Ring Nightreign od věhlasných FromSoftware, který přináší do světa soulsovek roguelite prvky a kooperativní zážitek. Další pozornost si získal článek o druhé řadě seriálu The Last of Us, která sice nabídla silné herecké výkony, ale finále zanechalo diváky s pocitem neuspokojivého zakončení. Fanoušci nostalgie se mohli těšit na novinky o remasterech a projektech spojených s The Elder Scrolls, které slibují návrat do oblíbených světů s moderními vylepšeními. Naopak zklamání přinesla zpráva o zrušení několika superhrdinských her pod taktovkou EA, což vyvolalo obavy o budoucnost her s populárními postavami.

