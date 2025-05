První Elder Scrolls se probouzí k životu. Nejstarší díl dostane druhou šanci

27. 5. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Návraty do starších The Elder Scrolls jsou nevyhnutelné. Na nostalgický výlet nás vzal Oblivion Remastered, chystá se putování ve Skyblivionu. Stále se pracuje na návratu třetího dílu v projektech Skywind nebo Tamriel Rebuilt. No a můžete si taky zahrát Daggerfall v Unity a dokonce vzniká nový projekt, který se snaží oživit úplně první díl série a udělat z něj zážitek pro moderní hráče.

OpenTESArena je otevřenou náhradou původního herního enginu z roku 1994. Cílem je vytvořit moderní technické řešení, které umožní plynulé hraní na systémech Windows, macOS i Linux. Tvůrci se snaží znovu vytvořit všechny herní funkce, ale zároveň přidávají i praktická vylepšení, díky nimž by měla být hra přívětivější a pohodlnější.

Ačkoli se na tomto softwarovém projektu pracuje už řadu let, aktuálně se dočkal zásadního posunu. Nová verze přináší například integrovaný fyzikální model Jolt, který umožňuje pohybové akce jako je skákání, šplhání nebo plavání. Kromě toho nově funguje detekce zásahů, je možné zabíjet nepřátele a sbírat předměty.

Vizuálně hra zůstává věrná originálu, ale běží ve vysokém rozlišení a s plynulým ovládáním. Mnohé hráče možná potěší minimalistické rozhraní bez rušivých prvků, které výrazně usnadňuje orientaci. Hra samotná je však zatím stále velmi osekaná — umělá inteligence protivníků a systém statistik hráče jsou teprve ve fázi vývoje.

Za projektem stojí vývojář vystupující pod přezdívkou Afritz1, který se této práci věnuje dlouhodobě a systematicky. I když finální verze je zatím v nedohlednu, vývoj se neustále posouvá kupředu a vše nasvědčuje tomu, že projekt bude jednou dokončen.