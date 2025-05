Věrné dědictví Morrowindu. Skywind ukazuje dechberoucí pokrok

26. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vzhledem k vydání oficiálního remasteru The Elder Scrolls IV: Oblivion je asi tým pracující na fanouškovské modifikaci Skyblivion, která se snaží čtvrtý díl fantasy ságy předělat do enginu Skyrimu, poněkud nešťastný. Na druhou stranu nadšenci ze Skywindu mohou spát s klidem, protože Bethesda ambiciózní modifikaci nezařízne a naopak tvůrce podporuje. A jak ukazuje nová ukázka, plody práce stále vypadají skvěle.

Pro připomenutí uvedeme, že Skywind si klade za cíl přenést The Elder Scrolls III: Morrowind do modernějšího enginu Skyrimu. Snaha začala jako relativně jednoduchý port, avšak následně se přetvořila do kompletního remaku. Vývoj byl oznámený řadu let zpátky a tým se jednou za čas připomene ukázkou, materiály či informacemi, k čemuž došlo i nyní.

Ukázka mající 20 minut nabízí průchod úkolem Rescue Joncis Dalomax a přináší pohled na oblast Bitter Coast. Je z ní patrné, že tvůrci zůstávají věrní svému plánu, kdy chtěli zachovat ducha původního díla, ale zároveň ho modernizovat s pomocí novějších technologií. Lehce mimozemská vizuální identita tedy byla zachovaná, jenom působí „nověji“.

Tvůrci zároveň neskrývají ambice a odhodlání, jež se projevuje třeba ve zvukovém oddělení. Nadšenci mají v plánu nové nahrávky původní soundtracku, který bude obohacený o dodatečné skladby. Zároveň byl připravený na to, že dříve němé postavy nadabuje. Ukázku toho lze slyšet právě v novém videu.

Sympatické je rovněž oboustranné vypůjčování prostředků z obou titulů. Dialogová obrazovka v sobě snoubí část ze Skyrimu i Morrowindu, zatímco svá kouzla a výbavu si můžete umístit do oblíbených a hledat je přes speciální nabídku.

Na konci videa se celek podělil o to, jak pokračují práce. Prozradil, že 2D art a scénář základní hry je hotový. Velký pokrok zaznamenaly i modely monster, animace, počasí, voda a osvětlení. Všech 3000 NPC se navíc povedlo už úspěšně přivést k životu skrze hlas dabérů.

Stále ho ale čeká dlouhá cesta, na které hledá dodatečnou pomoc. Aktuálně jsou zapotřebí experti na 3D ošacení, mixování zvukových nahrávek, případně dobrovolníci, jenž by kontrolovali soubory, případně pomohli s lokalizací do mnoha jazyků. Podrobnosti najdete na oficiálních stránkách.