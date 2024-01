Neoficiální remake The Elder Scrolls II: Daggerfall je hotový a navíc zdarma

Druhý díl série The Elder Scrolls vyšel sice už v roce 1996, spousta fanoušků na něj ale dodnes přísahá jako na ten vůbec nejlepší. O oddanosti komunity svědčí i čerstvě dokončený, neoficiální open-source remake Daggerfall Unity, na kterém od roku 2014 pracoval vývojář Gavin „Interkarma“ Clayton a řada dalších přispěvatelů.

Jak už název napovídá, jde o předělávku do enginu Unity, která vám umožní hru původně z MS-DOS pohodlně spustit na moderních systémech, ale také přináší četné opravy chyb, vyšší rozlišení a grafická vylepšení (s možností zapnout retro vizuál a barevnou paletu) včetně delší dohlednosti, moderní ovládání či pokročilou podporu modů.

Vybrané modifikace kompatibilní s Daggerfall Unity najdete na Claytonově blogu. Jak uvedl na sociální síti X, od aktivního vývoje remaku se teď vývojář přesouvá k údržbě, podpoře komunity a také k tvorbě své vlastní hry.

#DaggerfallUnity 1.0.0 Release is now available! After several years in development, and the efforts of many people, Daggerfall Unity is finally considered complete. The project will now move into post-release community support and maintenance.https://t.co/A6MmlPCXQZ pic.twitter.com/XsN6gxfkCB