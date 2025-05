Silné emoce, rozpačitá gradace: Druhá řada The Last of Us končí stejně, jak probíhala

26. 5. 2025 18:00 | Popkult | autor: Šárka Tmějová

Text obsahuje spoilery ke druhé řadě seriálu i k hernímu The Last of Us: Part II.

Sedmou epizodou dnes skončila druhá řada seriálu The Last of Us – a bohužel nejde o úplně uspokojivé zakončení sezóny. Přestože finále nabídlo několik silných hereckých výkonů a klíčových momentů, trpí uspěchaným tempem, roztříštěností a občasným zjemňováním dopadu těch nejtvrdších scén.

Epizoda navazuje na události z pátého dílu a ignoruje retrospektivní šestou epizodu, která sice prohloubila vztah mezi Joelem a Ellie (a přinesla tolik potřebnou dávku Pedra Pascala), ale zároveň zbrzdila děj v Seattlu.

Zpět v přítomnosti se k Jessemu a těhotné, raněné Dině v divadle připojuje otřesená Ellie po konfrontaci s Norou. Působí otupěle a vzdáleně, téměř roboticky. Scéna, kdy Dina pečuje o její rány a Ellie klidně konstatuje, že donutila Noru mluvit, jen podtrhuje její proměnu.

Bella Ramsey (Ellie), Isabela Merced (Dina) a Young Mazino (Jesse) podávají přesvědčivé výkony, které v první polovině dílu dodávají potřebnou hloubku a cit. Jesseho scéna v knihkupectví, kdy se přizná, že hlasoval proti výpravě za Abby, patří k vrcholům dílu. Jesse zde působí jako hlas rozumu, který kontrastuje s Elliinou posedlostí pomstou. Dina se mezitím mění z vášnivé zastánkyně odplaty v těhotnou ženu toužící po návratu domů – posun, který je logický, ale možná až příliš náhlý.

Právě když mají vztahy v rámci podivného vztahového trojúhelníku konečně příležitost dozrát, Ellie se opět vydává na svou umanutou cestu za pomstou. A přesně v ten moment začíná finále ztrácet půdu pod nohama.

Asi nejkontroverznější změnou oproti předloze je moment, kdy Ellie při stopování Abby neúmyslně zabije Mel. V herní předloze Ellie moc dobře ví, co dělá – čímž jen graduje znepokojivost její pomsty po předchozím vyrovnání s Norou. V seriálu je smrt Mel vlastně nehoda, což vyznění scény v akváriu výrazně oslabuje. Ellie nepůsobí ani zdaleka tak zvráceně, spíš jako ztracená puberťačka ve vleku událostí.

Uznání si zaslouží Ariela Barer, která coby Mel vyvolává silné emoce. Moment, kdy v posledním dechu prosí o záchranu svého dítěte a Ellie nedokáže ani zalhat, patří k těm nejbolestivějším. Jenže ani tentokrát tvůrci nedávají divákům čas emoce doopravdy zpracovat. Jesse a Tommy přicházejí téměř okamžitě, a než se stačíte nadechnout, už se spřádají plány na návrat do Jacksonu.

Druhá polovina epizody se zkrátka řítí vpřed příliš rychle. Krátké zastávky u Serafitů, Isaacova armáda v pohybu, a poté i návrat Abby působí spěšně. Jesseho smrt proběhne bleskově a bez patřičného prostoru pro emoce, stejně jako moment, kdy Ellie chvilkově zajmou Serafité.

Ačkoliv se Kaitlyn Dever jako Abby objevuje jen krátce, její nástup je působivý. Je jiná než její herní předloha, subtilnější, ale vyzařuje rozhodnost a chladnou profesionalitu vojandy, která měla posledních pět let jediný cíl.

Poslední minuty epizody nicméně neznalým herní předlohy můžou opět připadat poněkud roztěkané. Sledujeme Abby na základně WLF, kde se připravuje na další výpravu, než se na stadionu objeví závěrečný titulek: „Seattle, den první.“

Na pohled z druhé strany si ale budeme muset pár let počkat. Znalci herní předlohy samozřejmě vědí, co se chystá, ale běžný divák dostane spíš jen střípky a náznaky. Pro někoho chytré nalákání na další sezónu, pro jiného frustrující neschopnost dovyprávět příběh série do uspokojivého konce.

Druhá řada The Last of Us má bezpochyby své nepopiratelné kvality – výborné herecké výkony, vysoké produkční hodnoty i silné téma pomsty, viny a ztráty. Jenže zatímco některé epizody excelovaly v atmosféře a výstavbě postav, jiné působily uspěchaně nebo naopak zbytečně nataženě. Finále se snaží zakončit jednu část příběhu a zároveň otevřít novou kapitolu, což se ovšem samo o sobě neobešlo bez nevyrovnaného tempa.

Zmíněné silné herecké výkony a emocionální momenty nestačí k tomu, aby finále naplnilo potenciál, který druhá řada slibovala. Pokud ale třetí řada dokáže naplno využít perspektivu Abby a dát příběhu hloubku i odvahu, The Last of Us může pořád být jedním z nejodvážnějších seriálových projektů posledních let. Byť rozhodně ne tak odvážným, jako bylo The Last of Us: Part II na poměry herních pokračování.