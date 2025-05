14 nejlepších her, které si můžete zahrát na Nintendu Switch

27. 5. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Vydání konzole Nintendo Switch 2 je za rohem, a proto nezbývá než se ohlédnout za neskutečnými osmi lety služby jeho předchůdce. Na první Switch vyšla obrovská nálož fantastických her, mnoho z nich dokonce natolik kvalitních, že klidně nákup zařízení ve spoustě očí ospravedlní. My proto vybíráme 14 nejlepších her, které si na Switchi můžete zahrát a jsou s ním exkluzivně spojeny (ano, máme tam jednu výjimku, kterou si zahrajete i jinde).

(Vyšlo v říjnu 2017 – naše recenze)

Mario se ve své doposud poslední 3D plošinovce vydal na cestu kolem světa. Odyssey je radost od prvního kroku po poslední skok. Herní design je nápaditý, pestrý a neustále odměňuje za zvídavost. S ikonickým hrdinou Nintenda spojila síly jeho čepička Cappy, díky které se může převtělovat do nepřátel, předmětů i zvířat. Výsledkem je doslova nevyčerpatelná hratelnost, která nepouští ani po stovkách měsíců posbíraných na všech kontinentech.

(Breath of the Wild vyšlo v březnu 2017 – naše recenze, Tears of the Kingdom v květnu 2023 – naše recenze)

Dvojice her, která definovala novou éru akčních adventur. Breath of the Wild přepsalo svou absolutní volností pravidla otevřených světů. Pokračování Tears of the Kingdom šlo ještě dál: přidalo stavění, létání a neuvěřitelné sandboxové šílenosti. Dohromady jde o jeden z nejzásadnějších zážitků, které můžete na Switchi absolvovat.

(Vyšlo v dubnu 2017 – naše recenze)

Dosud nejlepší Mario Kart všech dob – a pořádná porce zábavy pro každou herní párty. Deluxe edice přinesla na Switch nejen všechna rozšíření z původní verze pro Wii U, ale i vylepšený battle mód, nová vozidla a úpravy balancu. Ovládání je přístupné i pro úplné nováčky, ale mistrovské driftování zase odmění zkušené závodníky. Ať už hrajete proti AI, rodině nebo přátelům, tahle závodní klasika jen tak neomrzí.

(Vyšlo v březnu 2020 – naše recenze)

Hra, která definovala začátek pandemie a přinesla stovky hodin relaxace. V New Horizons se přistěhujete na pustý ostrov, který postupně proměňujete v idylickou oázu podle svého gusta. Lovíte ryby, pěstujete květiny, budujete vztahy s roztomilými zvířecími sousedy a ladíte každý detail. Klíčovými slovy jsou klid, meditace a útulno. Ne nadarmo se Animal Crossing stal celosvětovým fenoménem.

(Vyšlo v srpnu 2019 – naše recenze)

Stylová akční řežba od mistrů z PlatinumGames, která kombinuje bojové umění, sci-fi a charakteristickou japonskou estetiku. V roli policisty ovládáte nejen vlastní pohyby, ale i tzv. Legiona – parťáka, kterého s sebou vlečete na řetězu a můžete ho v boji libovolně nasazovat. Rychlé tempo, akrobatické souboje a zápletka plná záhad dělají z Astral Chain jeden z nejpřekvapivějších hitů na Switchi.

(Vyšlo v lednu 2022 – naše recenze)

Arceus přinesl svěží vítr do stagnující série Pokémon. Tentokrát se nepohybujeme v moderním světě trenérů, ale v dávné minulosti, kde se Pokémoni teprve zkoumají. Hratelnost se posunula blíž k akčnímu RPG, lov probíhá v otevřeném prostředí a nechybí ani plížení, házení Pokéballů z dálky a větší svoboda pohybu - což konzervativnějším hráčům nemusí být úplně po chuti. Inovativní, a přitom pořád důvěrně známé. Pravdou ovšem zůstává, že osmá generace Nintenda pro milovníky Pokémonů bohužel nebyla z těch nejsilnějších.

(Vyšlo v březnu 2021 – naše recenze)

Lov obřích monster ještě nikdy nebyl tak svižný a přístupný. Rise vnesl do série nové tempo díky akrobatickým pohybům s pomocí přitahovacího háku, ale zachoval hlubokou taktickou podstatu, kvůli které si Monster Hunter získal tolik věrných fanoušků. Obří bestie, desítky zbraní, crafting, multiplayer a spousta obsahu – ideální RPG pro akčnější povahy.

(Vyšlo v červenci 2019 na Nintendo Switch – naše recenze)

Výtečné tahové RPG s obrovskou dávkou vztahového managementu, kde učíte studenty na válečnické akademii, vedete je do bitev a snažíte se změnit svět i osudy svých svěřenců. Silné postavy, rozvětvený příběh, skvělé strategické mechanismy. Three Houses jen podtrhují, proč je Fire Emblem etablovaným taktickým jménem na zařízeních od Nintenda.

(Vyšlo v říjnu 2023 na Nintendo Switch – naše recenze)

Super Mario Bros. Wonder dokazuje, kams pořádnou dávkou kreativity můžete posunout tak starý žánr jako 2D plošinovky. Hratelnost se střídá rychleji než aprílové počasí – jednu chvíli hrajete za slona, jindy ožívá potrubí, pak zase nefungují zákony gravitace. Wonder sebevědomě dokazuje, proč jsou plošinovky s Mariem nejlepší už více než 40 let.

(Vyšlo v červenci 2022 na Nintendo Switch – naše recenze)

Masivní JRPG s otevřeným světem, kde skupina mladých vojáků bojuje proti osudu v konfliktu dvou národů. Silné filozofické téma o smyslu života, skvělý bojový systém a audiovizuální show, jakou si Switch zaslouží. Pro fanoušky epických výprav a nadité herní doby povinnost.

(Vyšlo v únoru 2023 na Nintendo Switch – naše recenze)

Kultovní sci-fi střílečka v nové grafice, která zachovala vše, co dělalo původní Prime výjimečným. Samus Aran prozkoumává mimozemskou planetu s temnou atmosférou. Skvělý remaster s respektem k originálu je plný kreativity a chytré akce. Prime už dávno dokázal, že metroidvanie nemusí být jen dvourozměrné. Hře pomáhá, že taky na Switchi skvěle vypadá a hýbe se bez škobrtnutí.

(Vyšlo na Nintendo Switch v únoru 2018 – naše recenze)

Série rubaček se svůdnou čarodějnicí v hlavní roli etablovalo PlatinumGames v akční síni slávy. Mirovství kulminuje v druhím díle Bayonetty, které vám nedá ani na vteřinu vydechnout. Tanec, střelba, kouzla, úhyby, ještě bláznivější šílenství jede naplno a nezadá si ani s takovými legendami jako je třeba Devil May Cry.

(Vyšlo v říjnu 2022 na Nintendo Switch – naše recenze)

Tahová strategie s humorem, barevným světem a překvapivou hloubkou. Kombinace Maria a šílených králíků dává smysl víc, než byste čekali. Boje jsou svižnější než v prvním díle a dávají vám mnohem větší volnost, jak střety řešit a směřovat vývoj postav. Roztomile potrhlí králící jsou navíc skvělou komediální výplní, zatímco hlavní slovo si berou známé postavičky od Nintenda. Kapesní tahová strategie, která vám udělá radost.

(Vyšlo v prosince 2018 na Nintendo Switch – naše recenze)

Největší bitva videoherních ikon. Od Maria po Solid Snakea – každý má své místo v aréně. Obsahově našlapaná, kompetitivní, ale i party zábava, ať hrajete pět minut nebo pět hodin. Když se pere Link s Kirbym nemusí jít jen o barevnou bojovku, ale komplexní a vypjatý souboj na život a na smrt. Konzole od Nintenda nepotřebují Street Fightera ani Mortal Kombat, když mají Super Smash Bros.

