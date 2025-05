Duchovní nástupce Dark Messiah? Alkahest vzbuzuje nadšení i nedůvěru

26. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Temné akční RPG Alkahest už při představení v minulém roce slibovalo příchod duchovního nástupce Dark Messiah of Might and Magic. Souboje založené na fyzice a interakci s prostředím z útrob království Kadanor, kde se musíte vypořádat s nájezdy goblinů, znělo jako recept na úspěch a vzbudilo velké naděje, které nová ukázka na první pohled utvrdila. Na druhý však mezi hráči vyvolává otázky.

Krátké video zveřejněné skrze web IGN nabídlo segment, který demonstruje dynamickou hratelnost. Neohrožený útok v blízkosti rozpadlé pevnosti ukazuje důraz na zběsilost, možnosti divokého pohybu, zmíněné využívání prvků prostředí i souboje, ve kterých se kombinují útoky zbraní, kopance a házení alchymistických přípravků.

Ze záběrů je jasné, že se vývojáři ze studia Push On inspirovali nejen u oblíbené kultovky od Arkane, ale rovněž i u jejich novějšího Dishonored nebo i českého Kingdom Come: Deliverance. Otázkou nicméně je, jestli je video autentickým zobrazením titulu, nebo jde o značně přikrášlený segment určený spíše pro prezentaci.

Zdá se, že mnoho hráčů na diskuzních fórech není o pravosti zcela přesvědčených. Nesedí jim hlavně nonšalantní plynulost, která naznačuje spíše předrenderovanou ukázku než skutečné záběry z hraní. Někteří dokonce vytahují nechvalně známé The Day Before, které ve své marketingové kampani operovalo se značně zavádějícími materiály i informacemi.

Ostatně obavy o dalším podobném „podvodu“ se kolem hry vznáší už od jejího prvního filmečku, který vypadal příliš dobře na to, aby to byla pravda. Dovolím si však odhadnout, že v tomhle případě nejde o klamavou reklamu. Když už, jde o dobře sestřihanou ukázku, která byla s největší pravděpodobností přikrášlená. Animace sice působí snad až příliš dynamicky, leč zároveň organicky. Možná nejde vyloženě ukázku z hraní, nýbrž o segment vytvořený v enginu hry, který demonstruje možnosti. Už jenom kvůli tomu, že studio zvládlo získat vydavatele v podobě HypeTrain Digital.

Zároveň se ale nebojím přiznat, že upřímně chci, aby takhle hra doopravdy vypadala. Prezentované možnosti totiž působí lákavě. A tříštění štítu s ohledem na jeho využívání nebo přítomnost vzdáleného lučištníka, jemuž můžete dát signál, aby zasypal nepřátele salvou šípů, to už jsou jen detaily, které Alkahestu propůjčují pocit unikátnosti.