Slunovrat vybízí k fanatickým radostem. Survival Atomfall dostane pořádné rozšíření

30. 5. 2025 10:10 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Akční Atomfall vynikal především příběhem a poutavým světem, který vás vzal do alternativní historie Velké Británie. Táhly ho však dolů slabší přestřelky i poněkud zbytečné survival prvky, bez nichž by se titul obešel (recenze Kuby Malchárka). Přesto je dostatečně poutavý na to, aby si fanoušky našel. Ty pak jistě potěší představení velkého DLC Wicked Isle.

Rozšíření jde na věci ambiciózně, protože skrývá mnoho nového. Dojde na novou lokaci, další postavy, dodatečné nepřátele, zbraně, schopnosti, vybavení, ba dokonce i několik nových konců pro hlavní příběhovou linii. Dodatek totiž nabídne hned několik odboček, jež otevírají další alternativní vyvrcholení.

Vyprávění se tentokrát značně inspiruje v lidových povídačkách a hororu. Odehrává se na ostrově Midsummer (v překladu Slunovrat), kde se dějí podivné věci zahrnující poblázněné fanatiky, rybolidi a hrůzné praktiky. Začátek dodatku najdete u lodního správce pohybujícího se na molu ve vesnici Wyndham. Když ho rozmluvíte, poskytne vám dodatečné informace a první vodítko.

„Midsummer se nachází v blízkosti atomové elektrárny Windscale, a proto je úroveň infekce u lidí i v životním prostředí vyšší než na pevnině. Setkáte se s novými nepřátelskými frakcemi včetně pirátských banditů a infikovaných druidů. Abyste přežili, najdete na ostrově nové zbraně, mezi nimiž je brokovnice, luk, šavle, dýky i hole. Budete také moci získat nové dovednosti, které vám pomohou při pátrání, a také vylepšený detektor kovů, který vám umožní najít ještě více skrýší s kořistí,“ slibuje vedoucí designu Ben Fisher.

Atomfall: Wicked Isle bude dostupný všem majitelům deluxe edice či upgradovacího balíčku. Jakmile vyjde, rovněž půjde dokoupit samostatně za zhruba 450 korun. Datum vydání je stanovené už na 3. června pro všechny platformy a předplatitelé Game Passu dostanou 10% slevu.