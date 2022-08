Nejčtenější články týdne: FIFA 23, nový Quake i kult oveček

21. 8. 2022 21:07 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Přijít se zbrusu novým žánrem je v dnešní době nepoměrně těžší, než jak tomu bylo před dvaceti nebo třeba i jen deseti lety. Tady přichází na řadu kreativita tvůrců a snaha míchat žánry, které byste si společně dokázali před nějakou dobou představit jen těžko. Parádním příkladem originálního mixu je aktuální pecka Cult of the Lamb, která v sobě snoubí manažerský simulátor ve stylu Stardew Valley či Animal Crossing s nekompromisním dungeon crawlerem s rogue-lite prvky. Aby toho nebylo málo, je to celé říznuté špetkou okultismu. A funguje to na výbornou!

