Kdyby život byl videohra, jaký cheat bychom používali nejčastěji?

Na rozdíl od videoher si v reálném životě nemůžeme jen tak vyvolat cheatovací konzoli a zapnout nesmrtelnost, nekonečné zdraví nebo si ze vzduchu vyčarovat tank a hromadu zlaťáků. Ale bylo by super, kdybychom mohli! Kterým z herních cheatů bychom si nejradši ozvláštnili všednost obyčejných dní, kdyby nám někdo dal tu možnost? A které byste zvolili vy? Dejte nám vědět v komentářích nebo na našem Discordu!

Adam Homola: ↑↑↓↓←→←→BA

Velmi specifický kód s velmi pestrou škálou výsledků. Když jsem přemýšlel který cheat kód by se mi nejvíc hodil, došlo mi, že libovolný kód by se poměrně rychle vyčerpal. Jistě, bylo by hezké mít na zavolanou fůru peněz, nikdy se nebát zranění nebo se umět teleportovat. Jenže konkrétní cheaty jsou užitečné jen v konkrétních situacích, zatímco v jiných by mi byly k ničemu. Proto bych srabácky a šalamounsky sáhnul po starém dobrém Konami Code.

Ten byl ze začátku znám především pro udělování 30 životů navíc, jenže tím to ani nezačalo, ani zdaleka neskončilo. Konami Code fungoval v desítkách, možná stovkách her, nejen těch od Konami, a v každé dělal něco jiného. Jednou to byly životy navíc, jinde zase power-upy, pak lepší zbraně, nebo naopak náročnější obtížnost. Doplnění energie, jiný kostým, jiná postava, možnost vybrat si libovolnou úroveň, vtipná hláška či jiný easter egg a hromada, hromada dalších.

Život je pestrý, a proto, pokud bych si měl vybrat jeden jediný cheat kód, vyberu si flexibilní a univerzální Konami Code.

Pavel Makal: Radši uloženou pozici

Samozřejmě se jako první nabízí IDDQD kvůli mému panickému strachu ze smrti, případně MOTHERLODE z The Sims kvůli neustálým nápadům, za co bych mohl utrácet peníze. Aktuální dopravní situace na Barrandově zas inspiruje k využití cheatu PANZER z GTA: Vice City, protože obrněný tank vyřeší kdejakou šlamastyku. Prodírání se davy na Václaváku by zase vyřešil cheat ROCKETMAN ze San Andreas, protože s jetpackem by se centrum Prahy zvládalo líp. O něco méně stylové by pak bylo teleportování ve stylu starých Commandos po zadání kódu GONZO1982 a následné klávesové zkratky [Shift] + X.

Možná mi ovšem ve skutečnosti nejvíc nechybí žádné cheaty, ale prostá možnost uložit si v zásadních momentech pozici a v případě potřeby se po čase vrátit a zkusit se vydat jinou cestou. Propadne se pode mnou žebřík? Nevím, ale pro jistotu uložím! Je dobrý nápad kombinovat tyhle tři drinky dohromady? Sbohem, kocovino, načítám pozici! Promarnil jsem nejlepší roky života hraním videoher? No a, vracím se zpět! Velmi pravděpodobně bych ale dopadl jako Morty, kterému jeho děda Rick ukládání pozice v životních situacích zajistil a nakonec to stejně ničemu nepomohlo…

Patrik Hajda: How do you turn this on? z Age of Empires II

Účelem těchto článků je přijít s něčím originálním. Jak už napsal Adam nade mnou, člověka jako první napadají možnosti nezemřít či mít nekonečno peněz. Zcela upřímně si myslím, že žít věčně by nebyla žádná slast: Už tolik příběhů nám dokázalo, že sledovat každých 50 let umírat své milované a blízké není žádný med a já o to rozhodně nestojím. A jak známo, peníze kazí charakter…

Proto se spokojím s jednou jedinou maličkostí – kódem „how do you turn this on“ neboli „jak se to zapíná/startuje“ ze hry Age of Empires II. Kdo neví, tento kód vám za kamenné hradby do řad vaší obrněné pěchoty, jízdy a katapultů přihrál vyloženě umělecké dílo Carrolla Shelbyho – kompaktní sporťáček AC Cobra.

AC Cobra patří k nejlegendárnějším automobilům historie a pro naprostou většinu smrtelníků je nedostižným snem. Mít tak možnost si ji přivolat prostým vyřčením pár slov, to by mi ke spokojenosti bohatě stačilo. A nemusel bych ani řešit jistě nákladné pojištění a nestrachoval se parkovat v pražských, případně třeba italských uličkách na nějakém pohodovém, sluncem zalitém roadtripu, když bych si ji po škrábnutí či vážnějším karambolu mohl přivolat znovu, netknutou a naleštěnou.

Vašek Pecháček: Ctrl + V, Ctrl + X z Commandos 2

Ultimátní cheatové kombíčko z Commandos 2 zaručující maximální mobilitu by mi určitě krásně posloužilo i ve skutečném životě. Budu se potřebovat infiltrovat na posezónní VIP párty Slavie Praha? Zmáčknu Ctrl + V, zneviditelním se a proklouznu bouchačovi u dveří pod napřaženou rukou. Nebude se mi chtít čekat obří frontu u vleku? Jednoduché Ctrl + X mě během sekundy teleportuje na vrchol kopce. Přijde na mě v tramvaji revizor? Můžu si dokonce vybrat, jaký ze dvou způsobů úniku použiju!

Je tedy pravda, že v rámci posledního příkladu by obě metody asi vzbudily pořádný poprask a chudák kontrolor by byl coby šílenec odklizen do důchodu, ale co, kdo kouká na seriál The Boys, ten už jistě pochopil jeho moudré ústřední poselství: Když jste superhrdina s úžasnými nadlidskými schopnostmi, můžete se chovat jako totální hajzl a nikdo vám to nemůže spočítat!

Což je mimochodem přesně důvod, proč bych si preventivně nepřál vládnout jakoukoli destruktivní schopností. Znáte ten pocit, když nutně potřebujete stihnout metro, někdo vám blokuje cestu na eskalátorech, nereaguje na vaše mumlaná „promiňte“ a „pardon“ a dál se vybavuje se svým kámošem? Kdybych v tu chvíli uměl zařídit, aby někomu explodovala hlava, zařídil bych všem uklízečům a uklízečkám Dopravního podniku nejhorší pracovní den jejich životů. Ne, díky, radši zůstanu u neviditelnosti!

Alžběta Trojanová: MOTHERLODE z The Sims

Asi víte, že jsem si nedávno prošla bojem s rakovinou. Průšvih je, že byť jsem tohle kolo vyhrála, nemoc se může během následujících let vrátit, a to v ještě ničivější podobě. Jeden by tak čekal, že bych skočila po nějakém tom cheat kódu s extra životem.

Jenže jsem také materiální děvče a dotaz není, jaký cheat kód bych použila, kdyby došlo na nejhorší, ale jaký cheat kód bych používala nejčastěji. A moje odpověď bude nudná: Rozhodně sahám po MOTHERLODE z The Sims, které zmínil už Pavel. Chci peníze. Chci se válet v penězích, plavat v nich jak strýček Skrblík. Chci mít takovou tu auru, co mají kolem sebe bohatí lidé. Auru klidu, která vychází z faktu, že je netrápí běžné denní starosti, ale že se soustředí, na co chtějí.

Samozřejmě mám ráda peníze, ale v jádru věřím, že jsem pořád filantrop. Určitě bych tak po prvním roce nezřízeného utrácení začala vymýšlet, jak zlepšit život i dalším lidem. Zkusila bych rozjet projekty, které se zaměřují na společenské problémy. Po druhém roce bych zjistila, že věci jsou komplikovanější, než jsem si myslela, a házet na ně kupu peněz je nevyřeší. Třetí rok bych nejspíš začala propadat fakt dekadentním zálibám. Čtvrtým rokem bych rozjela kampaň na to, stát se první českou prezidentkou. A jako správný bohatý člověk bych samozřejmě nakonec naprosto přišla o styk s běžnou realitou, ve výsledku bych si ale svůj život užila naplno, byť naštvaná, že mě lidé nechápou.

Jestli bych ale někdy v mezičase stihla let ve vesmírné raketě ve tvaru vulvy, taky bych se nezlobila.