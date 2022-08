Sledujte od 16:00 Hardware Club #89 o čekání na novou generaci hardware

18. 8. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Tak už to se to blíží. Léto se pomalu přesouvá do své závěrečné fáze, obchodníci si už brousí zuby na školáky vracející se do lavic a s tím přichází i doba, kdy se nám konečně odtajní chystaný hardware nové generace.

Nejprve by se měly dostat na řadu procecesory, které snad stihnou ještě srpnové představení. Řeč je o nových Ryzenech 7000 s jádry Zen 4. Ty plánuje AMD podrobně představit už 29. sprna (pro nás 30. sprna v noci), tedy těsně po Gamescomu. Ale samozřejmě, jak už to je v poslední době v módě, fyzická dostupnost byla dále odložena až na 27. září, tedy měsíc po představení. Firma asi doufá, že ubere trochu pozornosti Intelu, protože ten přesně v tento den chystá představená své nové generace CPU Raptor Lake. Komické.

Podobně turbulentní je to i v případě grafickýck karet, kdy Nvidia obnovila výrobu grafiky RTX 3080 12 GB poté, co ji před dvěma měsíci zařízla. Prý kvůli čipům GA102, kterých má firma plné sklady a musí se jich zbavit. S takovou to na podzimní launch GeForce 4000 moc nevypadá, že?

Ale víte co? Zbytek si povíme v Hardware Clubu #89 s Jindrou a Jiřím. Tak od 16:00 na viděnou na našem YouTube!