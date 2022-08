GamesPlay – hrajeme za okultní ovečku v Cult of the Lamb

18. 8. 2022 14:18 | Video | autor: Redakce Games.cz

Cult of the Lamb, hra, kde budujete svoji armádu zfanatizovaných zvířátek, vypadala jako pořádná zábava už jen podle trailerů. A jak se zdá podle Pavlovy recenze, kde si odnesla krásné hodnocení 8/10, ukázky nelhaly.

Ať už jde o vtipný námět, solidně zpracované roguelite prvky smíchané s péčí o komunitu oddaných následovníků, nebo osobité grafické zpracování, Cult of the Lamb funguje přesně, jak má. Jestli se chcete podívat na tuhle hru v akci, mrkněte na cca hodinovou ukázku s Pavlem a Adamem, kde se můžete sami přesvědčit, jestli si Cult of the Lamb zaslouží kultovní status.