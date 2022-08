Největší omyl v historii EA? FIFA 23 se prodávala za korunu padesát, firma bude nákupy respektovat

17. 8. 2022 13:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Dnešní herní svět je plný slevových akcí a kdo si počká, ten často může sehnat relativně nové hry za velice nízkou částku. To, co se povedlo některým hráčům v Indii, ale asi jen tak někdo nezopakuje: Kvůli chybě v nastavení ceny na Epic Games Store si předobjednali ultimátní edici chystaného fotbalového blockbusteru FIFA 23 za necelých pět rupií, v přepočtu na české asi korunu a půl.

Nevíme, kolik lidí stihlo nabídky na Epicu využít, ale ušetřili docela slušně, protože ultimátní edice se teď už prodává za původně zamýšlených 4 800 rupií. Společnost Electronic Arts, která sérii FIFA vydává, s tím navíc nehodlá nic dělat: Jak se dozvěděl PC Gamer, všem šťastlivcům předobjednávka skutečně zůstane. Podle EA šlo o jejich vlastní chybu, „spektakulární vlastní gól“.

Podobné chyby se v herním světě občas stávají: Někteří hráči si kdysi zadarmo vyzvedli Knack 2, na internetu najdete všemožné další lokální historky, jako když Ubisoft omylem drasticky zlevnil celý svůj katalog v Austrálii. Že by se ale něco takového povedlo v případě předbjednávky jedné z největších a nejočekávanějších her roku? V EA z toho mít asi radost nebudou – anebo budou, pokud si hru stačilo předobjednat třeba jen pár desítek či stovek lidí a firma si teď může nahnat snadné PR body za to, že jim hru poskytne.

FIFA 23, jak už jste možná zaznamenali, bude tou poslední v dlouholeté sérii. EA se nepohodla s asociací FIFA na ceně za poskytovaná práva, takže se napříště můžeme těšit na tituly pod značkou EA Sports FC. Asociace FIFA spřádá plány na svou vlastní fotbalovou sérii, ale nečekejte ji se zadrženým dechem, prohlášení ústředního fotbalového orgánu prozatím znějí poněkud naivně.

Letošní ročník vychází 30. září, a kdybyste si ho chtěli předobjednat (a zajistit si tak třídenní přednostní přístup), připravte se na poněkud vyšší výdaje, než jaké zaznamenalo oněch pár šťastných Indů. Konkrétní cenovka ultimátní edice se napříč platformami mírně liší, ale pohybuje se kolem 2,5 tisíce korun. Základní edice je cca o pětistovku levnější.